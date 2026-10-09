எடப்பாடி பழனிசாமியால் ’லெட்டர் பேடு’ கட்சியாகிவிட்டது அதிமுக - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
எடப்பாடி பழனிசாமியின் சுயநல அரசியல் காரணமாகவே அதிமுக இன்று 3-வது மற்றும் 4-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறியுள்ளார்
Published : October 9, 2026 at 5:54 PM IST
சென்னை: அதிமுகவை ’லெட்டர் பேடு’ கட்சியாக எடப்பாடி பழனிசாமி மாற்றிவிட்டார் என அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
தாராபுரம், மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது அவர், “தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மதுராந்தகம் தொகுதியிலும் தமிழக வெற்றி கழக வேட்பாளர் 13,000-க்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருந்து வெற்றியை உறுதி செய்துள்ளார். இந்த வெற்றி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் 4 மாத கால சிறப்பான நல்லாட்சிக்கும், தமிழ்நாடு மக்கள் விரும்பிய மாற்றத்திற்கும் கிடைத்த அங்கீகாரமாகும். எவ்வித பண பலமும் இன்றி, நேர்மையான முறையில் தேர்தலைச் சந்தித்து இந்த வெற்றியை தமிழக வெற்றி கழகம் பெற்றுள்ளது.
எடப்பாடி பழனிசாமியின் சுயநல அரசியல் காரணமாகவே அதிமுக இன்று 3-வது மற்றும் 4-வது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டு வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. அதிமுகவின் கோட்டையாக இருந்த தாராபுரத்தில் கூட இரட்டை இலைக்கான பாரம்பரிய வாக்குகள் சரிந்துள்ளன. அதிமுகவை ஒரு 'லெட்டர் பேட் கம்பெனி' போல எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்தி வருகிறார். அவரது செயல்பாடுகள் பிடிக்காமலும், திமுகவுடனான அவரது ரகசிய உறவு காரணமாகவும் தான் அக்கட்சியின் பல முக்கிய தலைவர்களும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் விலகி வருகின்றனர்” என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்ந்துள்ளதாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “அரிசி, பருப்பு, காய்கறிகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறார். விரைவில் அதற்கான முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்” என கூறினார்.
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மேலும் பேசுகையில், “நீதிமன்ற வழக்குகள் முடிந்தவுடன் காலியாக உள்ள மற்ற தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் வரக்கூடும். எந்த நேரத்தில் தேர்தல் வந்தாலும் மக்கள் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சிக்கே மக்கள் ஆதரவளிப்பார்கள்” என உறுதியாக கூறினார்.
கடந்த அக்டோபர் 6ஆம் தேதி மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது. இதன் முடிவில் தவெக இரண்டு தொகுதிகளையும் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் கைப்பற்றியுள்ளது.