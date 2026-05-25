எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி முதலில் வீட்டில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

சட்டத்திற்கு புறம்பாக எங்கெல்லாம் போதை பொருட்கள் புழக்கம் இருக்கிறதோ அதனை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.

மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 25, 2026 at 7:00 PM IST

சென்னை: எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், முதலில் வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்து என்ன நடக்கிறது என்பதை பாார்த்து தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டும் என அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தில், மின்துறையின் விநியோக நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் உடனான ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் இன்று (மே 25) நடைபெற்றது. மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில், மின்வாரியத்துடன் தொடர்புடைய ஒப்பந்ததாரர்கள், மின் உபகரணங்கள் விநியோகஸ்தர்கள், வழங்குநர்கள் மற்றும் கொள்முதல் நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த பலர் இதில் கலந்துக் கொண்டனர்.

இந்த கூட்டத்தை அடுத்து அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "கோவையில் நடைபெற்ற பாலியல் வன்கொடுமை விவகாரத்தில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், மதுரையில் நடந்த கொலை சம்பவத்திற்கு மூன்று மணி நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டத்திற்கு புறம்பாக எங்கெல்லாம் போதை பொருட்கள் புழக்கம் இருக்கிறதோ அதனை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.

எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், முதலில் வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்து என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்த்து தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்போதும் அவர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சி நடைபெறுவதாக நினைத்துக் கொண்டுள்ளார். தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு கடைக்கோடி கிராமத்தில் இருந்தும் கூட மக்கள் வாக்களித்து உள்ளார்கள். கொளத்தூரிலும் மக்கள் வாக்களித்து இருக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் என்று மக்கள் நினைத்திருக்கிறார்கள்" என தெரிவித்தார்.

தொடர்ச்சியாக தவெக-வை உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்து வருகின்ற சூழலில் அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார். இவ்வாறு கூறியுள்ளார். முன்னதாக பேசிய அவர், "சிறு, குறு தொழில் செய்யக்கூடிய மின்சார தொழிலாளர்களின் குறைகளை இன்று கேட்டறிந்தோம். கடந்த ஆட்சியாளர்கள் ஒரு தலைப்பட்சமாக செயல்பட்டிருப்பது இதன் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், விதிமீறல்களும் அதிகளவில் சென்ற ஆட்சியில் நடைபெற்றுள்ளது.

விதி மீறியவர்களைக் கண்டறிந்து, அவர்கள் செய்த குற்றத்திற்கான ஆதாரங்களை திரட்டி வருகிறோம். தமிழ்நாடு மின்சார துறை சரிவிற்கு சென்றதற்கு அவர்களே பொறுப்பு. மின்சார வாரியத்தில் டெண்டர் விடுவதற்கான அடிப்படை விஷயங்களை சரி செய்து வருகிறோம். அதனால் தான் புதிய ஒப்பந்தங்களை நிறுத்தி வைத்துள்ளோம். அனைத்தையும் சரி செய்த பின் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் டெண்டர்கள் அறிவிக்கப்படும்.

சென்னையில் மின் தடை ஏற்பட்டால் சரி செய்ய 7 ரோந்து வாகனங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. மின்தடை ஏற்படும் இடங்களுக்குச் சென்று பிரச்சனையை கண்டறிந்து அதனை சரிசெய்து வருகிறோம். சில இடங்களில் வேண்டுமென்றே சமூக விரோதிகள் சிலர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்களை செயலிழக்க செய்கின்றனர். அவர்கள் மீது போலீஸில் புகார் அளித்திருக்கிறோம்" என கூறினார்.

