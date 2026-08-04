உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சை அவரது வீட்டில் உள்ளவர்கள் ஏற்பார்களா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கேள்வி
"ஜெயலலிதா இப்போது இருந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பாரோ, அதைதான் இன்று முதலமைச்சர் விஜய் செய்திருக்கிறார்" என அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
Published : August 4, 2026 at 6:22 PM IST
சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிய பேச்சை, அவரது வீட்டில் உள்ளவர்கள் கேட்டால் ஏற்றுக்கொள்வார்களா? என்று அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அநாகரீகமாக பேசியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில், எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், திமுக இளைஞரணி தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலினை போலீசார் இன்று கைது செய்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், அவரை இன்றே விடுவிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.
இதனிடையே, உதயநிதி கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து தமிழக அரசுக்கு எதிராக திமுக தலைவர்கள் பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமாரிடம் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்து அவர் கூறுகையில், "உதயநிதி மனதில் இத்தனை வக்கிரம் இருக்கிறது. இவ்வளவு வக்கிரத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டுதான், இவர்கள் எல்லாம் ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறார்கள்.
அப்படியென்றால், ஆட்சியில் இருக்கும்போது எவ்வளவு வக்கிரமாக செயல்பட்டிருப்பார்கள்? உங்களுக்கு எல்லாம் ஆட்சி நடத்துவதற்கோ அல்லது பொது வாழ்க்கையில் இருப்பதற்கோ எந்தத் தகுதியும் இல்லை. எனவேதான், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெகவுக்கு இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை மக்கள் பரிசளித்திருக்கிறார்கள்.
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சட்டசபைக்கு வருவதற்கு கூட உங்களுக்கு தகுதி கிடையாது. இனியாவது இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடாமல் இருக்க பாருங்கள். உதயநிதி ஒரு சாதாரண நபர் அல்ல. சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர். இப்படிப்பட்ட பதவியில் இருக்கும் ஒருவர் பேசும்போது, அது சமூகத்தில் எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்?
பெண்களுக்கு எதிராக கொச்சையாக பேசுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும், சட்டப்படி என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டுமோ, அதைதான் காவல்துறை செய்துள்ளது.
மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இப்போது இருந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பாரோ, அதையே இன்று முதலமைச்சர் விஜய் செய்திருக்கிறார். எம்.ஜி.ஆர். இருந்திருந்தாலும் இதே நடவடிக்கையைத்தான் எடுத்திருப்பார்.
ஆனால், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியோ, பொய்க்கால் குதிரையைப் போல திமுகவின் பின்னால் ஒளிந்துகொண்டு இருக்கிறார். திமுக என்ன பேச வேண்டுமோ, அதை அவர்கள் பேசுவதற்கு முன்பே எடப்பாடி பேசுகிறார்.
அப்படியென்றால், உதயநிதி கூறிய கருத்தை எடப்பாடி ஏற்கிறாரா? அவர் சொன்ன கருத்தை ஆதரிக்கிறாரா? என்பதை அவர் விளக்க வேண்டும். மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா பற்றியும் ஒரு காலத்தில் உதயநிதி அவதூறாக பேசியிருந்தார். அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமிதான் முதலமைச்சராக இருந்தார். ஆனால், அவர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
ஆனால், இன்றைக்கு பெண்களுக்கு எதிராக யார் அவதூறு பேசினாலும், எந்த நபராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் முதலமைச்சராக விஜய் இருக்கிறார். உதயநிதி பேசியதை அவர்கள் வீடுகளில் உள்ளவர்களே ஏற்பார்களா?" என அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் கேள்வியெழுப்பினார்.
முன்னதாக, மின்சாரத்துறையில் 700 உதவி பொறியாளர்கள், உதவி செயற் பொறியாளர்களாக வெளிப்படைத்தன்மையுடன் பதவி உயர்வு வழங்கிய அமைச்சர் நிர்மல் குமாருக்கு மின்வாரிய பொறியாளர்கள் சார்பில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
இதில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேசும்போது, "மக்களுக்காக நாம் இன்னும் நிறைய பணிகளை செய்ய வேண்டியுள்ளது. 15 நிமிடங்களுக்கு மேல் எங்கேனும் மின் தடை (Outage) ஏற்பட்டால், அதிகாரிகள் உடனடியாக தலைமை அலுவலகத்திற்கு தெரியப்படுத்துங்கள்.
நாங்களும் ஏற்கனவே ஒரு வாட்ஸ்அப் குழு மூலம் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம். எங்கள் கவனத்திற்கு வராமல் சில விஷயங்கள் இருக்கலாம். எனவே, 15 நிமிடங்களுக்கு மேல் மின் தடை ஏற்பட்டால் உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
15 நிமிடங்களுக்குள் மின் விநியோகத்தை மீண்டும் சீரமைத்து வழங்குவதற்கான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன" என்றார்.