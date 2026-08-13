தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டாம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் எச்சரிக்கை
மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் என குறிப்பிடுவதற்கு பதிலாக, பழைய வழக்கத்தில் உள்ள ஒரு சொல்லை அமைச்சர் அருண்ராஜ் பயன்படுத்தினார். இதனை பலர் சுட்டிக்காட்டிய நிலையில், தனது தவறுக்கு அவர் வருத்தம் தெரிவித்தார்.
Published : August 13, 2026 at 10:50 PM IST
சென்னை: தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை விட கூடுதலாக வசூலித்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் எச்சரித்தார்.
2026 - 27 ஆம் ஆண்டிற்கான மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்பிற்கான 7.5 சதவீதம் உள்ஒதுக்கீடு மற்றும் சிறப்பு பிரிவு மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டு ஆணைகளை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று வழங்கினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இன்று 7.5 சதவீதம் உள் ஒதுக்கீடு மூலம் விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் ராணுவ வீரர்களின் வாரிசுதாரர்கள், மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு இன்று கல்லூரிகளில் சேர்வதற்கான ஆணைகளை பெற்றுள்ளனர். மிகவும் மகிழ்வான நிகழ்வு இது.
எம்பிபிஎஸ் படிப்புக்கு நான் தேர்வான அந்த நொடியும், அந்த நாளையும் என்னாலும் மறக்க முடியாது. நமக்கு கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இது. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பெரிய பாராட்டுகள்.
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 641 இடங்கள் நிரப்படும் என ஏற்கனவே கூறியிருந்தோம். ஆனால் இன்று மொத்தம் 614 இடங்களைதான் கலந்தாய்வு மூலம் நிரப்ப உள்ளோம். அதற்கு காரணம் ஒரு புதிய மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் ஐந்து மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு கூடுதல் இடங்களுக்கு தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து அங்கீகார அனுமதி வராமல் உள்ளது.
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இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வில் அந்த கல்லூரிகளும் இடம்பெறும். அப்போதும் முதல்கட்ட கலந்தாய்வில் கலந்துகொண்ட மாணவர்கள், இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வுகளிலும் கலந்துகொள்ளலாம். மருத்துவ உலகம் என்பது பெரிய இடம். இந்த மருத்துவ படிப்பிற்கு ஒரு எல்லையே இல்லை.
மருத்துவப் பணி மிகவும் புனிதமானது. இந்த புனித தன்மையை நாம் மறக்காமல் மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர், முதன்முறையாக மருத்துவ மாணவர்கள் மற்றும் BDS மாணவர்களுக்கான கலந்தாய்வு தொடங்குகிறது" என அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.
நீட் வேண்டாம் என்பதே நிலைப்பாடு
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசுகையில், "நீட் எதிர்ப்பு தீர்மானத்தை சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். மாநில அரசின் ஒரே நிலைப்பாடு நீட் வேண்டாம் என்பதுதான். சமீபத்தில் டெல்லி சென்றபோது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து நீட் வேண்டாம் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தோம்.
அமைச்சர் எச்சரிக்கை
தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் அதிக கட்டணங்கள் பெறுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன. அனைத்து தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளும் தாங்கள் வசூலிக்கும் கட்டணத்தை வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும்.
அதிக கட்டணங்கள் வசூல் செய்வதாக இனியும் புகார்கள் வந்தால், அதுகுறித்து உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதிக கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டாம் என தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளை மீண்டும் ஒருமுறை கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
வருத்தம் தெரிவித்த அமைச்சர்
முன்னதாக, இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் எனக் கூறுவதற்கு பதிலாக பழைய பயன்பாட்டில் உள்ள வார்த்தையை பயன்படுத்தினார். இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளிட்டிருந்தார். அதில், "சிறப்பு பிரிவு மாணவர்களுக்கு மருத்துவ சேர்க்கை ஆணைகளை இன்று வழங்கினோம்.
இந்த நிகழ்வில் உரையாற்றுகையில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களை குறிப்பிடும்போது... வழக்கத்திலிருந்து நாம் தவிர்க்க வேண்டிய வார்த்தையை தவறுதலாக பயன்படுத்தியமைக்காக மிகவும் வருந்துகிறோம். மாற்றுத் திறனாளிகள் மீது பெரும் அன்பும் மரியாதையும் கொண்டிருக்கிறோம்.அன்புச் சகோதர சகோதரிகளுக்கு நமது மனப்பூர்வமான வருத்தத்தினை இதன் மூலம் பதிவு செய்கிறோம்" என தெரிவித்துள்ளார்.