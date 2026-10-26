'அயோடின் உப்பு குறித்து ரீல்ஸ் வெளியிட வேண்டும்' - மாணவிகளுக்கு அமைச்சர் அருண்ராஜ் வலியுறுத்தல்
விழுப்புரம், கடலூர், மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் அயோடின் உட்கொள்ளுதல் குறைவாக இருப்பதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் குறிப்பிட்டார்.
Published : October 26, 2026 at 4:20 PM IST
சென்னை: தங்கள் வீட்டில் உள்ள உப்பில் அயோடின் அளவை ஆராய்ந்து மாணவிகள் ரீல்ஸ் வெளியிட வேண்டும் எனவும், அந்த வீடியோவில் முதலமைச்சரை டேக் செய்து பதிவிட வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் அருண்ராஜ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள எஸ்.ஐ.இ.டி கல்லூரி அரங்கத்தில் உலக அயோடின் பற்றாக்குறை குறைபாடுகள் தடுப்பு தின நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் மற்றும் உணவுத்துறை வெங்கட்ரமணன் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து அயோடின் பற்றாக்குறை குறைபாடுகள் தடுப்பு தினம் குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகையை வெளியிட்ட அமைச்சர்கள், அயோடின் பற்றாக்குறை குறைபாடுகள் தடுப்பு நடவடிக்கையில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 4 மாவட்டங்களுக்கு கேடயங்களை வழங்கினர்.
இந்த நிகழ்வில் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் , "உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை என்பது தமிழ் முதுமொழி. நாம் உப்பு பற்றி பேசவில்லை. அதில் ஒரு தலைமுறையினரின் அறிவை தீர்மானிக்கும் ஒரு சிறிய சத்து (அயோடின்) குறித்து பேசுகிறோம். அயோடின் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானது. தைராய்டு சுரப்பியில் இருந்து ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்ய தேவையான மூலப்பொருள் அயோடின் தான். அயோடின் குறைபாட்டால் கரு சிதைவு, மூளை வளர்ச்சி குறைபாடு ஏற்படுகிறது.
இந்தியாவில் உணவில் பயன்படுத்தும் உப்பில் அயோடின் கலப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. உப்பு உற்பத்தியில் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. அதிக உப்பு, குறைவான அயோடின் பயன்படுத்துவதிலும் தமிழ்நாடு பின் தங்கி உள்ளது. பள்ளிகள், கடைகள், உற்பத்தி நிலையங்களில் உப்பின் தன்மையை அரசின் சார்பில் சோதித்து அயோடின் அளவை கண்டறிந்து தகுந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
ஒருபுறம் உப்பை குறைக்கும் வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதே சமயம் உப்பில் அயோடின் கலந்து பயன்படுத்துவது குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மாணவிகள் வீட்டிற்கு சென்று தங்கள் வீட்டில் உள்ள உப்பில் அயோடின் அளவை ஆராய்ந்து ரீல்ஸ் வெளியிட வேண்டும். அந்த வீடியோவில் முதலமைச்சரை டேக் செய்து பதிவிட வேண்டும். உப்பில் அயோடின் சேர்ப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்து அனைத்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் பேசும் போது, "2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மாணவர்கள் (நண்பா நண்பிகள்) தான் பாடுபட்டு இந்த ஆட்சியை உருவாக்கி இருக்கின்றீர்கள். நாம் ஆரோக்கியமான குழந்தைகள், ஆரோக்கியமான கர்ப்பிணி பெண்கள், ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும். எந்த உணவுப் பொருட்களை தயாரித்தாலும் மக்களிடம் கொண்டு செல்லும் போது தூய்மையாகவும், தரமாகவும் இருக்க வேண்டும். நோய்கள் வருவதற்கு காரணம் உணவு முறை தான். தவெக அரசு அமைந்ததிலிருந்து அனைவருக்கும் இதுகுறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம்" எனத் தெரிவித்தார்.
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அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "தினந்தோறும் சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் உப்பில் அயோடின் மிக அவசியம். இந்த அயோடின் நம்முடைய மூளை வளர்ச்சி மற்றும் பல்வேறு தேவைகளுக்கு அவசியம். குறிப்பாக கர்ப்பிணிகளுக்கு மிகவும் அவசியம். இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உப்பில் அயோடின் தேவை குறித்து விழிப்புணர்வு அளித்து வருகிறோம்.
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் அயோடின் உட்கொள்ளுதலுக்கான விழிப்புணர்வை வழங்கும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளையும் போட்டிகளை நடத்தி வருகிறோம். குறிப்பாக மாணவ மாணவிகளிடம் ரீல்ஸ் மூலமாகவும் விழிப்புணர்வு வழங்க கேட்டுக் கொண்டுள்ளோம். கடைகளில் அயோடின் அல்லாத தரமற்ற உப்புகளை விநியோகம் செய்யும் கடைகள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.
விழுப்புரம், கடலூர், மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் அயோடின் உட்கொள்ளுதல் குறைவாக இருக்கிறது. அனைத்து உப்பு தயாரிப்பு நிறுவனங்களை அயோடின் இணைக்க வேண்டும் என்று விதி உள்ளது. மீறும் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். இதுவரை ஒரு கோடியே 39 லட்சத்து 68 ஆயிரத்து 950 ரூபாய் ரூபாய் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து தரமற்ற உப்பினை விநியோகிக்கும் கடைகளை ஆய்வு செய்து அபராதம் விதிக்கப்படும்" என்றார்.