கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவகாரத்தில் உண்மை இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி
தமிழகத்தில் கடந்த 7 நாட்களாக டெங்கு பாதிப்பு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 23, 2026 at 3:17 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவகாரத்தில் உண்மை இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேட்டி அளித்துள்ளார்.
சென்னை கீழ்பாக்கத்திலுள்ள அரசு மனநல மருத்துவமனையில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பாக மனநல சேவைகள் மற்றும் மேம்பாடு குறித்த கருத்தரங்கத்தை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தாரேஸ் அகமது உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசுகையில், “மனநல பாதிக்கப்பட்டவர்களை அடைத்து வைக்கும் இடமாக தான் கீழ்பாக்கம் மருத்துவமனை இருந்தது. ஆனால் இன்று அந்த அணுகுமுறை மாறியுள்ளது. மனநலம் பாதித்தவர்களின் அருகில் போகக்கூடாது என மக்கள் நினைக்கின்றனர். ஆனால், காய்ச்சல் வந்தால் மருத்துவரை அணுகுவதை போலத்தான் மூளையில் ரசாயன மாற்றத்தால் ஏற்பட்ட மனநலம் சார்ந்த பிரச்சினைக்கு மனநல மருத்துவரை அணுகுகின்றனர். இதற்கும் சிகிச்சை முறைகள் இருக்கின்றன.
மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முதலில் அவர்கள் குடும்பத்தினர் உடன் நிற்பது தான் முக்கியம். அதன் பிறகு சமூகமும் துணையாக நிற்க வேண்டும். ஏனென்றால் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தனக்கு அந்த நோய் இருப்பதே தெரியாது.
இந்த நிதியாண்டில் 12 மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த மனநல திட்டத்தை உருவாக்கி உள்ளோம். மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்ய முடியும். மற்ற மருத்துவங்களில் பணிபுரிவதைவிட மனநல மருத்துவமனைகளில் பணிபுரிவது வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்கும்” என தெரிவித்தார்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், “கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல மருத்துவமனையில் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. மனநல சேவைகளுக்கு இந்த அரசு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. மனநலம் சார்ந்த புரிதல் மக்களிடம் குறைவாக உள்ளது.
ஆரம்ப நிலையில் மனநலம் சார்ந்த பிரச்சினைகளை கண்டறிந்தால் அதனை சரி செய்ய முடியும் என மக்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். தமிழகத்திலுள்ள மாவட்ட மருத்துவமனைகளிலும் மனநல சிகிச்சைகளுக்கு முறையாக சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டு வருகிறது” என கூறினார்.
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டெங்கு குறித்து பேசிய அருண்ராஜ், "தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏழு நாட்களாக டெங்கு பாதிப்பு கட்டுக்குள் இருக்கிறது. அதேபோல், மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் வைரஸ் தொற்று காய்ச்சல்கள் கட்டுக்குள் தான் இருக்கின்றன" என கூறினார்.
அவரிடம் கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ மீது எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை குறித்து கேட்டதற்கு, “கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ பற்றி நீதிபதி பேசிய விஷயங்கள் குறித்து நான் கருத்து சொல்ல முடியாது. அந்த நிகழ்வு குறித்து பலமுறை நான் ஏற்கெனவே பேசிவிட்டேன். அது முதலமைச்சரின் கவனத்தில் இருக்கிறது. அதில் ஆராய்ந்து உண்மை இருந்தால் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என பதிலளித்தார்.