மருத்துவமனைகளில் முன்பதிவு செய்யும் வசதி விரைவில் அறிமுகம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ்
டெங்கு பாதிப்பைத் தடுக்கும் வகையில் கொசு ஒழிப்பு மற்றும் கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் போதிய அளவு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 1, 2026 at 4:03 PM IST
சென்னை: அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுவதற்கான முன்பதிவு செய்யும் வசதி விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “முதலமைச்சர் விஜய்யின் வழிகாட்டுதலின் படி, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் திருச்சியில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரமான உணவு வீதி என்ற திட்டம் இன்று (நவம்பர் 1) தொடங்கப்படவுள்ளது.
இதன் முதற்கட்டமாக, திருச்சி மாநகராட்சி ரேஸ்கோர்ஸ் சாலையில் இத்திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்படவுள்ளது. வேலைக்கு செல்வோர், ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் உள்ளிட்டோர் குறைந்த விலையில் தரமான உணவைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
திருப்பதியில் கடைகள் மற்றும் தேநீர்க் கடைகள் ஒரே மாதிரியான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கட்டமைப்பில் சீராக அமைக்கப்பட்டிருப்பதை போன்று, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து உணவுக் கடைகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான சுகாதாரமான கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் தற்போது கட்டுக்குள் உள்ளது. இருப்பினும், டெங்கு பாதிப்பை தடுக்கும் வகையில் கொசு ஒழிப்பு மற்றும் கொசுப்புழு ஒழிப்புப் பணியாளர்கள் போதிய அளவில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அந்த பணியாளர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று தடுப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து, காய்ச்சல் ஏற்பட்டால், சிகிச்சை அளிப்பதற்காக அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும், போதிய அளவு மருந்துகள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன. மருத்துவர்களுக்கு உரிய பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அரசு மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளின் கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், ‘நலம் ஏஐ’ என்ற வாட்ஸ் அப் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன் அடுத்தகட்டமாக, மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுவதற்கான முன்பதிவு வசதி கொண்டுவரப்பட உள்ளது. குறிப்பாக காலை 8 மணி முதல் 10 மணி வரை ஒரே நேரத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான நோயாளிகள் வருவதைத் தவிர்க்க, நோயாளிகளே முன்கூட்டியே நேரத்தைத் தேர்வு செய்து முன்பதிவு செய்யும் வசதி விரைவில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.
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இதன் மூலம், மருத்துவமனைகளில் கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்க முடியும். இதனைத் தொடர்ந்து, தாம்பரம் மருத்துவமனையை , மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் கலந்தாலோசித்து, முடிவு எடுக்கப்படும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.