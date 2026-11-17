70 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு இலவச மருத்துவக் காப்பீடு: விரைவில் அரசாணை - அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி
"தமிழகத்தில் சீதோஷ்ண நிலை மாறியுள்ளது. பல்வேறு இடங்களில் காய்ச்சல் பாதிப்பு உள்ளது. குழந்தைகளுக்கு சளி, இருமல் இருந்தால் தயவுசெய்து பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டாம்" என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
Published : November 17, 2026 at 11:06 PM IST
சென்னை: 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு வயது உச்ச வரம்பற்ற மருத்துவக் காப்பீட்டை செயல்படுத்துவதற்கான அரசாணை விரைவில் வெளியிடப்படும் என தமிழ்நாடு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
108 அவசரகால மருத்துவ உதவி அழைப்பு மையத்தை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். சென்னை டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள இந்த மையத்திற்கு சென்ற முதலமைச்சர், அதன் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும், 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களையும், அதில் உள்ள வசதிகளையும் முதல்வர் பார்வையிட்டார்.
மேலும், அவசர மருத்துவ சேவைகளின் தரத்தை மேம்படுத்தி, உயிரிழப்புகளை குறைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் அலுவலர்களுக்கு முதல்வர் அறிவுறுத்தினார்.
இதையடுத்து, 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவையை மேலும் செம்மைப்படுத்தும் வகையில், கூடுதலாக நூறு ‘108’ அவசரகால ஊர்திகள் கொள்முதல் செய்திட ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவற்றை உடனடியாக கொள்முதல் செய்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு விரைந்து கொண்டுவர அலுவலர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, முதல்வர் தலைமையில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், செயலாளர் டாக்டர் தாரேஸ் அகமது, தேசிய நலவாழ்வுக் குழும இயக்குநர் டாக்டர் அனீஷ் சேகர் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்தக் கூட்டத்திற்கு பின்னர், அமைச்சர் அருண்ராஜ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "சாலை விபத்தால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்க போக்குவரத்து துறை, காவல்துறை, மருத்துவத்துறை இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தினார். இதற்காக 'முதலமைச்சர் அவசர உதவி திட்டம்' கொண்டு வருவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தினமும் 50 பேர் வரை சாலை விபத்துகளில் உயிரிழக்கின்றனர். இதில் பெரும்பாலும் தலைக் காயத்தால்தான் உயிரிழப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே, ஹெல்மெட் அணிவது கட்டாயம் என்ற சட்டத்தை எந்த அளவுக்கு செயல்படுத்துகிறோம் என முதல்வர் கேட்டறிந்தார். மேலும், சென்னையை தவிர மற்ற நகரங்களிலும் ஹெல்மெட் அணிவதை கட்டாயமாக்குவதற்கான சாத்தியக் கூறுகளை ஆராயுமாறு முதல்வர் அறிவுறுத்தினார்.
காவல்துறை இதனை ஒருபுறம் செய்தாலும், பொதுமக்களே சுய விழிப்புணர்வுடன் ஹெல்மெட் அணிந்து செல்வதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
அதேபோல், தமிழகத்தில் தற்போது மழை பெய்து வருவதால் சீதோஷ்ண நிலை மாறியுள்ளது. இதனால் பல்வேறு இடங்களில் காய்ச்சல் பாதிப்பு உள்ளது. குழந்தைகளுக்கு சளி, இருமல் இருந்தால் தயவுசெய்து பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டாம். உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லுங்கள்.
தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சரின் இலவச மருத்துவக் காப்பீடு ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு வயது உச்ச வரம்பு ஏதுமில்லாத இலவச மருத்துவக் காப்பீடு வழங்கப்படும். இதற்கான அரசாணை விரைவில் வெளியிடப்படும்" என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.