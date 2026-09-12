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தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் வரலாறு காணாத வெற்றி பெறுவோம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி

தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்பது அரசியல் கட்சி கிடையாது. இது ஒரு இயக்கம் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசியுள்ளார்.

அமைச்சர் அருண்ராஜ்
அமைச்சர் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 6:20 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தவெக வரலாறு காணாத வெற்றி பெறும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி தெரிவித்தார்.

டெங்கு மற்றும் மழைக்கால நோய்கள் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் கிரியப்பானவர், மாநகராட்சி ஆணையர் கட்டா தேஜா ரவி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "கடந்த ஆண்டைவிட, தற்போது டெங்கு பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்கள் நேரடியாக சென்று ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். டெங்கு உயிரிழப்பு எதுவும் இல்லை.

அதே சமயம், டெங்கு புழுக்கள் உருவாவதை தடுக்க மக்கள் முன்வர வேண்டும். வீட்டைச் சுற்றி, சிறிய பொருட்களில் தண்ணீர் தேங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். தனியார் கட்டுமானங்களில் தண்ணீர் தேங்கி இருந்தால் அவர்களுக்கு அபராதம் விதிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட உள்ள 5 புற்று நோய் சிகிச்சை மையங்களில் ஒன்று கோவையில் அமைக்கப்படும். அதேபோல, புதிதாக அமைக்கவுள்ள 7 செவிலியர் கல்லூரிகளில் ஒன்று, கோவை ESI மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் துவங்கப்படும். இதுதவிர மொத்தம் மொத்தம் ரூ.114 கோடி மதிப்புடைய திட்டங்கள் கோவை மாவட்டத்தில் மட்டும் செய்யப்படவுள்ளது.

மருத்துவர், செவிலியர் பற்றாக்குறையை போக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். காலியாக உள்ள 7,724 செவிலியர்கள் பணியிடங்களை மாவட்ட நலசங்கம் மூலம் நிரப்ப நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பணியாளர்கள் நேர்மையான, வெளிப்படையான முறையில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள். புதிய மருத்துவப் பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டு, மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள்” என்றார்.

தொடர்ந்து, புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டும் திட்டத்திற்கு வரும் எதிர்ப்பு குறித்து பதிலளித்த அவர், “புதிய தலைமைச் செயலகம் ஏன் தேவை என முதலமைச்சர் தனது அறிக்கையில் கூறியுள்ளார். அரசியல் காரணங்களுக்காகவே சிலர் வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள். இது இந்த ஐந்தாண்டுகளுக்காக கிடையாது. அடுத்த தலைமுறைக்கான திட்டங்கள். புதிய தலைமைச் செயலகம் கண்டிப்பாக தேவை” என்றார்.

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தாராபுரம் தொகுதி பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து நிருபர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “எங்களது வியூகம், 4 மாத ஆட்சியின் சாதனையினை மக்களிடம் சொன்னாலே போதும். லஞ்சம் ஊழலை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதை யாரும் நம்பாமல் இருந்தார்கள். ஆனால் தவெக ஆட்சியில் லஞ்சம், ஊழலை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறோம். இது ஒன்றே போதும்" என்றார்.

அதிமுகவிலிருந்து வந்தவர்களுக்கே போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறதே என்ற கேள்விக்கு, “தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்பது அரசியல் கட்சி கிடையாது. இது ஒரு இயக்கம். அடுத்த 50, 60 ஆண்டுகளுக்கு இந்த இயக்கத்தை நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும். அனைவரையும் அடுத்த கட்டத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இருக்கிறது.

மேலும், தாராபுரம் தொகுதியில் ஜெயிப்பது உறுதி. வரலாறு காணாத அளவிற்கான மிகப் பெரிய வெற்றி இருக்கும். அந்த வெற்றி என்பது அரசியல் காரணங்களுக்காக இருக்காது எனப் பதிலளித்தார்.

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DHARAPURAM BY ELECTION
MINISTER ARUNRAJ
அமைச்சர் அருண்ராஜ்
இடைத்தேர்தல்
MINISTER ARUNRAJ ON BY ELECTION

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