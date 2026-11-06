வி.எஸ். பாபு உடல்நிலை - அமைச்சர் அருண்ராஜ் கொடுத்த 'அப்டேட்'
தமிழகத்தில் 4 இடங்களில் மண்டல அளவிலான மருத்துவ இயக்குநர் பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்திருக்கிறார்.
Published : November 6, 2026 at 3:03 PM IST
சென்னை: கொளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ். பாபு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அவருக்கு உயரிய சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும், அவரது உடல்நிலை குறித்த அறிக்கை விரைவில் வெளியாகும் எனவும் அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்திருக்கிறார்.
சென்னை எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடன் இணைந்து ரோட்டரி குளோபல் கிராண்ட் திட்டத்தின் கீழ், புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான எக்ஸ்ட்ராகார்போரியல் போட்டோஃபெரிசிஸ் (Extracorporeal Photopheresis) சிகிச்சை பிரிவை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று திறந்து வைத்தார்.
எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்துகொள்ளும் குழந்தைகளின் பராமரிப்புக்காக இந்தச் சிகிச்சைப் பிரிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் புதிய சிகிச்சை முறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ரத்தப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இந்தச் சிகிச்சை பயன்படும். இந்தியாவிலேயே அரசு மருத்துவமனையில் இந்தச் சிகிச்சை வழங்கப்படும் இடமாக எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை திகழும். மேலும், இந்த துறை திறக்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம் 284 உயர் சிறப்பு மருத்துவப் பணியிடங்களை உருவாக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன” என தெரிவித்தார்.
நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மத்திய அரசின் தேர்வு சீர்திருத்தக் குழு உறுப்பினர்கள், தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜயைச் சந்தித்துப் பேசிய போது, தமிழ்நாட்டிற்கு நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்ற தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு தெளிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தமிழக சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் குறித்தும், கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்றுவதன் மூலம் இப்பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண முடியும் என்றும் குழுவிடம் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது” என்றார்.
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மருத்துவக் கல்வித் துறையில் புதிய நிர்வாக மாற்றங்கள்
மேலும், “தமிழகத்தில் 4 இடங்களில் மண்டல அளவிலான மருத்துவ இயக்குநர் பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட உள்ளன. மண்டல இயக்குநர்கள் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ளவும், மருத்துவக் கல்வி நிர்வாகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகளை ஏற்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட உள்ளன. மருத்துவக் கல்வி இயக்குநரிடம் உள்ள சில அதிகாரங்கள் மண்டல மருத்துவக் கல்லூரி இயக்குநர்களுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட உள்ளது. இது தொடர்பாக மருத்துவச் சங்கங்களுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கான பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்” என்றும் கூறினார்.
வி.எஸ் பாபு உடல்நிலை
நிறைவாக, தீபாவளி பண்டிகையின் போது ஏற்படக்கூடிய தீ விபத்துகளை எதிர்கொள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் சிறப்பு வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார். மேலும், கொளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ். பாபு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அவருக்கு உயரிய சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும், அவரது உடல்நிலை குறித்த அறிக்கை விரைவில் வெளியாகும் எனவும் அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.