சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ இடங்கள் - மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதில்
கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட அரசு வேலை ரத்து செய்ததை தொடர்பான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நியாயம் கிடைக்கும் என நம்புவதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.
Published : July 30, 2026 at 2:31 PM IST
சென்னை: மருத்துவ இடங்களை மாநில தொகுப்பில் இருந்து மத்திய தொகுப்பிற்கு கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது எந்தவிதமான ஆட்சேபனையும் தெரிவிக்காமல் ஒப்படைத்தனர் எனவும், கடந்த ஆட்சியில் செய்த தவறுகளை நாங்கள் திருத்தி இருக்கிறோம் என்றும் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு மருத்துவமனையில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது அங்கிருந்த நோயாளிகளின் உறவினர்கள், இங்கும் மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளதாகவும் மருந்துகள் கிடைக்கவில்லை எனவும் ஸ்கேன் எடுப்பதற்கு வேறு மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைத்து அலைய வைப்பதாக அமைச்சரிடம் புகார் கூறினார்.
மேலும், அரசு மருத்துவமனைகளில் மருத்துவ காப்பீட்டிற்கு விண்ணப்பித்தாலும் அனுமதி கிடைக்கவில்லை, அதனால் தங்களுக்கான அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாமல் காலம் தாழ்த்தி வருவதாகவும், அமைச்சரிடம் அவர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், "கலைஞர் நூற்றாண்டு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் குறித்து ஆய்வு செய்தேன். அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் தரமான சிகிச்சை வழங்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கம், பொதுமக்கள் இங்கு சில குறைகளை கூறியுள்ளார்கள். அது விரைவில் சரி செய்யப்படும்.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி பற்றி தீர்ப்பு வந்துள்ளது . அது குறித்து முன்னாள் முதலமைச்சரும் தனது அறிக்கையினை வெளியிட்டு இருந்தார். அதற்கு எனது சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக நான் பதிலளித்தேன்.
அவரது அறிக்கையில், முதல் முறையாக மருத்துவ இட ஒதுக்கீடுகளை மத்திய தொகுப்பிற்கு வழங்கப்பட்டது போன்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 2024 ஆம் ஆண்டு 119 இடங்கள், 2025-ல் 145 இடங்கள் மத்திய தொகுப்பிற்கு மாநில அரசால் விட்டுக் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் நடப்பாண்டில் 151 இடங்களை அகில இந்திய தொகுப்பிற்கு அளித்திருக்கிறோம்.
ஆனாலும் அகில இந்திய தொகுப்பில் மருத்துவ இடங்களை நிரப்புவதற்கு கட்-ஆஃப் மதிப்பெண் குறைத்தால் மாநில ஒதுக்கீட்டில் இருந்து அளிக்கப்பட்ட இடங்களை நிரப்பும் போது அதில் 50% இடங்களை மாநில அரசுக்கு ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என கூறியுள்ளோம்.
குறைவான மதிப்பெண் பெற்றிருந்ததால் , மாநில இட ஒதுக்கீட்டில் மருத்துவ இடங்கள் நிரப்பப்படாமல் போனது, கடந்த ஆட்சியில் மாநில தொகுப்பில் இருந்து மத்திய தொகுப்பிற்கு எந்தவித ஆட்சேபனை இன்றி மருத்துவ இடங்கள் மாற்றப்பட்டன.
ஆனால் இது தொடர்பான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் மத்திய தொகுப்பிற்கு இடங்களை வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. ஆனால் தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு அதனை வழங்காமல், சுகாதாரத் துறை செயலாளரின் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு உள்ளது.
மருத்துவ இடங்களை அதே கட்-ஆஃப் மதிப்பெண் வைத்து தான் நிரப்பப்பட வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு நீதிமன்றம் கூறியிருப்பதாகவும், கட் ஆஃப் மதிப்பெண்ணை குறைக்க மத்திய அரசு நினைத்தால் அந்த இடங்களில் மீண்டும் மாநில அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நடந்த தவறை சரி செய்துள்ளோம், இந்த அறிக்கையின் மூலமாக அவரது ஆட்சியில் நடந்த தவறினை சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். தீர்ப்பு வழங்கும் நேரத்தில் சில காரணங்களால் வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகவில்லை. தீர்ப்பு வழங்கும் வரை நாங்கள் மருத்துவ இடத்தை மத்திய தொகுப்பிற்கு வழங்கவில்லை" என்று அவர் கூறினார்.
மேலும் கரூர் விவகாரம் குறித்து பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "மிகப்பெரிய கூட்டம் கூடும் போது அதனை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது அந்த அரசின் கடமை. இது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அதன் முடிவில் தெரியும், கரூர் சம்பவத்தின் உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட வேலை வாய்ப்பு ரத்து செய்தது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிறப்பான வாதங்களை மூலம் நியாயம் கிடைக்கும் என நம்புகிறோம்" என கூறினார்.
ஒப்பந்த செவிலியர்கள் நிரந்தரப் பணி தொடர்பான கேள்விக்கு, "கடந்த காலங்களில் அது செய்யாமல் இருந்தார்கள். தற்போது முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அவர் தெரிவித்தார்.