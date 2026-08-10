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மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியானது - டாப் 10 இல் இடம்பிடித்த மாணவர்கள் முழு விவரம்

மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் டாப் 10 வரிசையில் ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு மாணவர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்ட அமைச்சர் அருண்ராஜ்
மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்ட அமைச்சர் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 6:26 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.

சென்னை கீழ்பாக்கத்தில் உள்ள மருத்துவக்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநரகத்தில் இன்று (ஆக.10) நடந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மருத்துவம், மருத்துவக்கல்வி மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், 2026 - 2027 ஆண்டிற்கான இளநிலை மருத்துவம், பல் மருத்துவம், மருத்துவம் சார்ந்த (Allied & Health Care Courses) பட்டப்படிப்புகளுக்கான மாணவர்களின் தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டார்.

தரவரிசை பட்டியலில் இடம்பிடித்த டாப் 10 மாணவர்கள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வெங்கடபதி வேலாயுதம் என்ற மாணவர், மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீநிகா, இரண்டாவது இடத்தையும், விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சுடர், மூன்றாவது இடத்தையும், சென்னையைச் சேர்ந்த வாணிஷா சதிஷ் நான்காவது இடத்தையும், ஈரோட்டைச் சேர்ந்த சபரி, ஐந்தாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.

இதேபோன்று திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த ஜெய்கிருஷ்ணா ஆறாவது இடத்தையும், தேனியைச் சேர்ந்த சம்விதா ஏழாவது இடத்தையும், செங்கல்பட்டைச் சேர்ந்த நவிதானா எட்டாவது இடத்தையும், ஈரோட்டைச் சேர்ந்த நிகில் சிவானந்தன் ஒன்பதாவது இடத்தையும், நாமக்கல்லைச் சேர்ந்த ஜனனி ஸ்வேதா பத்தாவது இடத்தையும் படித்துள்ளனர்.

தரவரிசைப் பட்டியலில் முதல் 10 இடங்களில் மாணவர் ஐந்து பேரும், மாணவிகள் ஐந்து பேரும் இடம் பிடித்துள்ளனர். ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு மாணவர்கள் இதில் இடம்பிடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "தேர்வுகுழு, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்ககம் சார்பில் 2026 - 2027ம் ஆண்டின் மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகளுக்கு, அரசு மருத்துவ இடங்கள், சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள அரசு மருத்துவ இடங்கள், சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள நிர்வாக மருத்துவ இடங்களில் சேர்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் இணையதளத்தின் மூலம் பெறப்பட்டன.

ஜூன் 29- ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 23- ஆம் தேதி மாலை 05.00 மணி வரையிலும், பின்னர் ஜூலை 26- ஆம் தேதி காலை 10.00 மணி முதல் ஜூலை 27- ஆம் தேதி மாலை 03.00 மணி வரையும் விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்க இறுதி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதுவரை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கை 72,633 ஆகும். இதில் 7.5% அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் உள்ஒதுக்கீட்டுக்கு 4,860 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டிருந்தன. விளையாட்டுப் பிரிவுக்கு 468 விண்ணப்பங்களும், முன்னாள் படைவீரர் பிரிவு ஒதுக்கீட்டிற்கு 524 விண்ணப்பங்களும் பெறப்பட்டிருந்தன. மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒதுக்கீட்டு பிரிவுக்கு 212 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. பெறப்பட்ட அனைத்து விண்ணப்பங்களையும் பரிசீலித்து மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலும் மற்றும் 7.5% அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் உள்ஒதுக்கீட்டிற்கான பட்டியலும் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

2026 - 2027 ஆம் ஆண்டிற்கான மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்காக அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு மாணவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் 41,726. அதில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் 35,926. இதில் மாணவர்கள் 12,551, மாணவிகள் 23,375 ஆவர்.

2026 - 2027 ஆம் ஆண்டிற்கான 7.5% அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் உள்ஒதுக்கீட்டிற்கான மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவம் சேர்க்கைக்கான அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு மாணவர்களிடம் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் 4,860. இதில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மொத்த விண்ணப்பங்கள் 3,625. இதில் மாணவர்கள் 981, மாணவிகள் 2,644 ஆகும்.

சுயநிதி மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள நிர்வாக ஒதுக்கீட்டிற்கான இடங்களுக்கு மாணவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ள விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கை 30,907. இதில் தகுதியுள்ள விண்ணப்பங்கள் 26,956. இதில் மாணவர்கள் 9,105, மாணவிகள் 17,851.

அரசு ஒதுக்கீடு இடங்கள்

இளநிலை மருத்துவத்திற்கான (MBBS) மொத்த இடங்கள் 7,157. இதில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள மாநில ஒதுக்கீடு (State Quota) 4,473 இடங்கள். சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் 2,684. மேலும் பல் மருத்துவத்திற்கான (BDS) மொத்த இடங்கள் 1,383. இதில் அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள இடங்கள் 213. சுயநிதி பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீடு இடங்கள் 1,170.

7.5% ஒதுக்கீடு இடங்கள்

7.5% ஒதுக்கீட்டிற்கான மொத்த மருத்துவ இடங்கள் (MBBS) 537. இதில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள இடங்கள் 335. சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் 202. 7.5% ஒதுக்கீட்டிற்கான அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு ஒதுக்கீட்டில் உள்ள சுயநிதி பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள மொத்த பிடிஎஸ் இடங்கள் 104. இதில் அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 16 இடங்களும், சுயநிதி பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 88 இடங்களும் உள்ளன.

நிர்வாக ஒதுக்கீடு இடங்கள்

சுயநிதி மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள நிர்வாக ஒதுக்கீட்டிற்கான (Management Quota) இடங்களில் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் 1,966 மற்றும் பிடிஎஸ் பல் மருத்துவ இடங்கள் 580, தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் உள்ளன" என்று அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

அமைச்சர் அருண்ராஜ்
மருத்துவ தரவரிசைப் பட்டியல்
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