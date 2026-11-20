வி.எஸ்.பாபுவிற்கு சிறந்த சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது - அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்
வி.எஸ்.பாபுவின் கனவுகளும், லட்சியங்களும் மிகப்பெரியவை, அதை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 3:15 PM IST
சென்னை: மறைந்த கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ வி.எஸ்.பாபுவிற்கு சிறந்த ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
மறைந்த கொளத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ்.பாபுவின் உடல் பெரம்பூரில் உள்ள் அவரது இல்லம் அருகே உள்ள மைதானத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பலர் வி.எஸ்.பாபுவின் உடலுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் ஆகியோர் வி.எஸ்.பாபுவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், “அனைவரிடமும் அன்பாகவும், உரிமையுடனும் பழகக்கூடியவர் வி.எஸ்.பாபு. அவருடன் பழகிய காலம் சிறியதாக இருந்தாலும், அவருடைய அரசியல் அனுபவங்களை சொல்லும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும். வி.எஸ்.பாபு பல சவால்களை கடந்து வந்தவர். அவர் ஒரு போராளி.
வி.எஸ்.பாபுவிற்கு எந்த அளவிற்கு சிறந்த சிகிச்சை அளிக்க முடியுமோ, அந்த அளவிற்கு சிகிச்சை அளித்தோம். அவருக்கு சிறந்த ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சையை நாங்கள் வழங்கி வந்தோம். வி.எஸ்.பாபு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தபோது, ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து ஒரு குழு மேற்பார்வை செய்ய வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டுக்கொண்டார்.
தினமும் வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் என்னிடம் கேட்பார். வி.எஸ்.பாபு விரைவில் வீடு திரும்புவார் என்று நாங்கள் நம்பியிருந்தோம். அனைத்து முறைகளிலும் அவருக்கு முன்னேற்றம் இருந்தது. இந்நிலையில், அவர் இயற்கை எய்தினார். வி.எஸ்.பாபுவின் குடும்பம் ஒரு கூட்டுக்குடும்பம். அந்த குடும்பத்தின் வேராக, தலைவராக இருந்து குடும்பத்தை வழிநடத்தியவர் வி.எஸ்.பாபுதான்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “வி.எஸ்.பாபுவின் பிரிவால் வாடக்கூடிய குடும்பத்தாருக்கும், த.வெ.க.வை சேர்ந்தவர்களுக்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். வி.எஸ். பாபு ஒரு மாவீரர். காலையில் ஒரு தெரு கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று அவரிடம் சொன்னால், மாலையில் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தையே நடத்துவார்.
மிகப்பெரிய அரசியல் வரலாறு கொண்டவர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் போர்ப்படைத் தலைவராக இருந்தவர். அவருடைய கனவுகளும், லட்சியங்களும் மிகப்பெரியது. அவர் கண்ட கனவுகளை தம்பிகளாகிய நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம்” என்று தெரிவித்தார்.