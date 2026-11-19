டாஸ்மாக் கிடங்குகளை பராமரிக்க மருத்துவத் துறையின் நிதி பயன்படுத்தப்பட்டதா? அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்
டாஸ்மாக் செலவில் தற்போது பணியமர்த்தப்படும் இந்தக் கூடுதல் பொறியாளர்கள் மூலம், TNMSC-இன் பொறியியல் பிரிவு மேலும் வலுப்படுத்தப்படும் என அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 3:04 PM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் கிடங்குகளை பராமரிக்க மருத்துவத் துறையின் நிதியை பயன்படுத்தவில்லை என்றும், அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு சிலர் திட்டமிட்டு பரப்பும் செய்திகள் உண்மைக்கு புறம்பானவை எனவும் அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கமளித்துள்ளார்.
டாஸ்மாக் கிடங்குகளை பராமரிக்க மருத்துவத் துறையின் நிதியை தமிழ்நாடு அரசு பயன்படுத்துவதாக சிலர் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு திட்டமிட்டு பரப்பும் செய்தி முற்றிலும் உண்மைக்குப் புறம்பானது என மருத்துவம், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கமளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "டாஸ்மாக் கிடங்குகளைப் பராமரிக்க மருத்துவத்துறையின் நிதியைத் தமிழ்நாடு அரசு பயன்படுத்துவதாகவும், மருத்துவப் பணிகள் கழகம் தனது கடமையை மறந்து டாஸ்மாக் பணிகளில் ஈடுபடுவதாகவும் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு சிலர் திட்டமிட்டுப் பரப்பும் செய்திகள் முற்றிலும் உண்மைக்குப் புறம்பானவை.
தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகத்திற்குச் சொந்தமாக மாநிலம் முழுவதும் 38 மருந்துக் கிடங்குகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றின் எண்ணிக்கையும் பராமரிப்புத் தேவைகளும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன. கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான உயிர் காக்கும் மருந்துகள் பாதுகாக்கப்படும் நமது மருத்துவக் கிடங்குகளை மழைக்காலங்களில் கசிவின்றி, மிக பாதுகாப்பாகப் பராமரிக்கக் கூடுதல் மனிதவளம் நமக்குத் தொடர்ந்து தேவைப்படுகிறது.
இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டிலுள்ள சில டாஸ்மாக் கிடங்குகளின் பராமரிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள, TNMSC-இன் பொறியியல் பிரிவின் உதவியை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் கோரியது. அரசின் ஒரு துறை, தனது உட்கட்டமைப்புப் பணிகளுக்காகச் சிறப்பான பொறியியல் கட்டமைப்பு கொண்ட மற்றொரு துறையின் (TNMSC - Civil Wing) உதவியை நாடுவது வழக்கமான நிர்வாக நடைமுறைதான்.
இதற்காகப் புற ஆதார முறையில் (Outsourcing) 5 கட்டடவியல் மற்றும் 2 மின்சார உதவிப் பொறியாளர்கள் என மொத்தம் 7 கூடுதல் பொறியாளர்களைப் பணியமர்த்த முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் இதர செலவுகள் முழுவதையும் டாஸ்மாக் (TASMAC) நிர்வாகமே ஏற்றுக்கொள்கிறது. இதற்காக மருத்துவத் துறையின் நிதியோ, TNMSC-இன் நிதியோ ஒரு ரூபாய் கூடப் பயன்படுத்தப்படவில்லை.
தற்போது டாஸ்மாக் செலவில் பணியமர்த்தப்படும் இந்தக் கூடுதல் பொறியாளர்கள் மூலம், TNMSC-இன் பொறியியல் பிரிவு மேலும் வலுப்படுத்தப்படும். மருத்துவப் பணிகள் கழகத்திற்கு எவ்வித கூடுதல் நிதிச்சுமையும் இல்லாமல், நமது சொந்த மருந்துக் கிடங்குகளின் பராமரிப்புப் பணிகளும் திறம்படவும், விரைவாகவும் மேற்கொள்ளப்படும். இதனால், அரசு மருத்துவமனைகளுக்கான தரமான மருந்து விநியோகக் கட்டமைப்பு மேலும் வலுவடையும்” என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் இந்த உண்மையை அறியாமல், வெறும் அரசியல் லாபத்திற்காகப் பரப்பப்படும் அவதூறுகளையும், வதந்திகளையும் பொதுமக்கள் நம்ப வேண்டாம் என அவர் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து, அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு பரப்பப்படும் விமர்சனங்களுக்கு, அரசின் தொடர்ச்சியான மக்கள் நலப்பணிகளே சிறந்த பதிலாக அமையும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.