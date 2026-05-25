ETV Bharat / state

திருச்சி நர்சிங் மாணவி விவகாரத்தில் நியாயமான, சுதந்திரமான விசாரணை - அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி

தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் தோல்வியில் இருந்து இன்னும் மீண்டும் வரவில்லை; அந்த அதிர்ச்சியில் பலவிதமாக விமர்சிக்கிறார்கள் என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகத்தின் மாவட்ட மருந்து கிடங்கினை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் அருண்ராஜ்
தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகத்தின் மாவட்ட மருந்து கிடங்கினை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 25, 2026 at 6:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: திருச்சி செவிலியர் மாணவி விவகாரத்தில், எந்தவித அழுத்தமும் இன்றி, நியாயமான, வெளிப்படைத்தன்மையான விசாரணையை மருத்துவக் குழுவினர் நிறைவு செய்துள்ளதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகத்தின் மாவட்ட மருந்து கிடங்கினை அமைச்சர் அருண்ராஜ் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அங்கிருந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள், முதல்வர் மருந்தகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு மருந்துகள் அனுப்பி வைக்கப்படும் விவரம், மருந்துகளின் கையிருப்புகள், மருந்துகளின் தரம், காலாவதி தேதி உள்ளிட்டவை குறித்து அவர் கேட்டறிந்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண் ராஜ், "தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகத்தின் மாவட்ட மருந்து கிடங்கில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதையும் படிங்க.. தினமும் நடக்கும் குற்றங்கள்; திமுக எம்.பி. கனிமொழி கவலை

மருந்துவமனைகளில் உள்ள மருந்துகள் கையிருப்பு விவரம், கிடங்குகளில் உள்ள மருந்துகளின் விவரம் ஆகியவற்றை ஆன்லைன் மூலமாகவே தெரிந்துகொள்ள முடியும். மேற்காசிய போரினால், மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால் அதனை சமாளிப்பது குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த கிடங்கின் பின்புறம் புதிய கிடங்கு கட்டப்பட்டு வருகிறது. அதனையும் பார்வையிட்டோம்" என்றார்.

திருச்சி செவிலியர் மாணவி மரணம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட குழுவின் விசாரணை குறித்த கேள்விக்கு, "ஒவ்வொரு அறுவை சிகிச்சையின்போதும் நோயாளிகளுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்துதான் அறுவை சிகிச்சை நடைபெறும். அறுவை சிகிச்சை முடிந்த பிறகு மயக்கத்தில் இருந்து நோயாளி தெளிவு பெறுவார். இதில், லட்சத்தில் ஒருவருக்கு உயிரிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மருத்துவ அலட்சியம் காரணமாகவும் உயிரிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

அதனால்தான் திருச்சி செவிலியர் மாணவி விவகாரத்தில், முதல்வர் விஜய் நேரடியாக தலையிட்டு மருத்துவக் குழுவை அமைத்துள்ளார். நியாயமான, வெளிப்படையான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. என்ன நடந்ததோ அதனை அதனை சொல்லுங்கள் என கூறியிருந்தோம். அவர்களும் விசாரணையை நிறைவு செய்து விட்டனர். விசாரணை அறிக்கை வந்த பிறகு, தவறு நடந்திருந்தால் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மருந்துவமனைகளில் ஏற்படும் மின்வெட்டு தொடர்பாக முதல்வர் ஆலோசனை மேற்கொண்டு, முதல்வர் விஜய் சில உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். மின்சாரத்துறை அமைச்சரிடமும் இதுகுறித்து பேசியிருக்கிறோம். வரும் காலங்களில் அரசு மற்றும் தனியார் மருந்துவமனைகளுக்கு தடையின்றி மின்சாரம் வழங்கு குறித்து முதல்வர் உத்தரவு பிறப்பிப்பார்.

தமிழகத்தில் எதிர்க் கட்சிகள் தோல்வியில் இருந்து இன்னும் மீண்டும் வரவில்லை. அந்த அதிர்ச்சியில் பலவிதமாக விமர்சிக்கிறார்கள். எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களை ஆக்கப்பூர்வமாக பார்க்கிறோம்.

குற்ற சம்பவங்கள் நடக்கும்போது காவலர்கள் மீது எந்த அழுத்தமும் இல்லாமல் அவர்கள் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். கடந்த காலங்களில் அரசியல் தலையீடு இருந்ததால் காவல் துறையினர் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியாமல் இருந்தது. போதைப்பொருள் பயன்பாடும் அதிகமாக இருந்தது. அதனால்தான் குற்றச் சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. காவலர்கள் சுதந்திரமாக செயல்பட முதல்வர் அனுமதித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க.. புதிய கரகாட்ட கோஷ்டிக்கு மக்கள் விரைவில் பாடம் புகட்டுவார்கள்; தவெக தலைவர் விஜய் மீது இபிஎஸ் கடும் விமர்சனம்

புதிதாக 8 ஆயிரம் கிளினிக் திறக்க அனுமதி என தகவல் வருகிறது. உண்மையில் அப்படி கிடையாது. கடந்த ஆட்சியில் சிறிய கிளினிக் ஆரம்பிக்கும்போது வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமல் இருந்தது. 7 ஆண்டுகளாக முதலில் பதிவு செய்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படாமல் பிறகு வந்தவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் இருந்து இப்போது வரை 8 ஆயிரம் தனியார் மருந்துவமனைகளுக்கு அனுமதி வழங்காமல் உள்ளனர். 2019-ஆம் ஆண்டே தனியார் மருந்துவமனைகளுக்கு அனுமதி வழங்கி இருந்தால் ஆண்டுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணம் வந்திருக்கும். தமிழ்நாட்டில் மருந்துவர்கள் அதிகமாக உள்ளனர். மருத்துவர்களுக்கான தேவை அதிகமாக உள்ளது. எனவே தமிழ்நாட்டில் தனியார் மருந்துவமனைகளுக்கான அனுமதியை முறையாக நெறிமுறைப்படுத்த வேண்டும்" என்றார்.

TAGGED:

TVK GOVT
CRIME INICIDENTS
DRUG ADDICTION
ARUN RAJ ON CRIME INCIDENTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.