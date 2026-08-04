ETV Bharat / state

நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய கோரி ஜே.பி.நட்டாவிடம் அமைச்சர் அருண் ராஜ் நேரில் வலியுறுத்தல்

தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளை நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகமாக மாற்ற அனுமதிக்க கூடாது என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டாவுடன் அமைச்சர் அருண் ராஜ் சந்திப்பு
மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டாவுடன் அமைச்சர் அருண் ராஜ் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 12:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நீட் தேர்வை ரத்து செய்து, தகுதித் தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கையை தமிழ்நாடு அரசு நடத்துவதற்கு உரிமை வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டாவிடம், தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் நேரில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

புதுடெல்லியில் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டாவை நேற்று (ஆகஸ்ட் 03) தமிழ்நாடு மருத்துவம், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் நேரில் சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய திட்டங்கள் குறித்த கோரிக்கை மனுவை அளித்தார்.

இந்த நிகழ்வின் போது மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை செயலாளர் புன்யா சலிலா ஸ்ரீவஸ்தவா, தமிழ்நாடு தேசிய நல வாழ்வு குழும இயக்குநர் அனீஷ் சேகர் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர். இதையடுத்து, அமைச்சர் அருண் ராஜ், மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டாவிடம் வழங்கிய மனுவில், "கூட்டாட்சித் தத்துவத்தின் அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கைகளை விரைவாகவும், சாதகமாகவும் பரிசீலிக்க வேண்டும்.

தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வான நீர் தேர்வை ரத்து செய்து, தகுதிச் தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கையை தமிழ்நாடு அரசு நடத்துவதற்கான உரிமையை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும்.

மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை விரைவாகச் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். கோயம்புத்தூரில் 2-வது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை அமைக்க வேண்டும். 653 முதுகலை மருத்துவ இடங்களுக்கான மத்திய நிதியுதவியை விரைவாக அளிப்பதுடன், பணியில் உள்ளவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டைப் பாதுகாக்கும் வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளை நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களாக மாற்றுவதற்கு தற்காலிகத் தடை விதிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் அரசு சார்பில் ஆறு புதிய அரசு செவிலியர் கல்லூரிகளை தொடங்க ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: தமிழகத்தை வந்தடைந்தது காவிரி நீர் - உற்சாகத்தில் விவசாயிகள்

மேலும், தமிழ்நாட்டின் சுகாதாரத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான நிதியை விரைவில் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். மத்திய அரசின் சுகாதாரத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து, செயல்பாட்டு நிதி விதிமுறைகளை மாற்றியமைத்தல் மூலம் கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதுடன், திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும்.

சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் தேசிய முதியோர் நல மையத்திற்கு நிதி உதவி வழங்குவதுடன், சேலம் மற்றும் மதுரையில் மண்டல முதியோர் நல மையங்களை அமைக்கவும், தீவிர சிகிச்சைக் கட்டமைப்பு வசதிகளைத் தொடர்ந்து வலுப்படுத்தவும் வேண்டும்" என்று அமைச்சர் அருண் ராஜ் கொடுத்த மனுவில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளன.

TAGGED:

NEET
MINISTER ARUNRAAJ
UNION MINISTER JP NADDA
அமைச்சர் அருண்ராஜ்
ARUNRAAJ MEET MINISTER JP NADDA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.