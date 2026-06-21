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அமோனியா வாயு கசிவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கடும் நுரையீரல் பாதிப்பு: அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்

அரசு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக விடுமுறையில் இருந்த மருத்துவர்களையும் வரவழைத்துள்ளோம் என அமைச்சர் அருண் ராஜ் தெரிவித்தார்.

சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ்
சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 7:53 PM IST

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சென்னை: அமோனியா வாயு கசிவால் பாதிக்கப்படவர்களுக்கு நுரையீரல் வீக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது என தமிழக சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே இயங்கி வந்த தனியார் இறால் ஏற்றுமதி தொழிற்சாலையில் இன்று மதியம் திடீரென அமோனியா வாயு கசிந்தது. இதன் காரணமாக, அந்த தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்தனர்.

இதையடுத்து, அவர்கள் அங்குள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு, கவலைக்கிடமாக நிலைமையில் இருந்த சிலர் மட்டும் சென்னை ராஜீவ்காந்தி மற்றும் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டனர்.

இந்த சூழலில், மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த 2 பெண் தொழிலாளர்கள் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர். மேலும், 10-க்கும் மேற்பட்டோர் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விபத்து தொடர்பாக தொழிற்சாலையின் உரிமையாளர் மற்றும் மேலாளரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். பின்னர், அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை குறித்து மருத்துவர்களிடமும் அவர் கேட்டறிந்தார்.

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தொடர்ந்து, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண் ராஜ், "தனியார் பண்ணையில் ஏற்பட்ட விஷ வாயு கசிவால் 60-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாதிப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் இதுவரை 2 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் 9 பேரும், அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் 7 பேரும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், வேல்ஸ் மருத்துவமனையில் 28 பேரும், வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 20 பேரும் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அரசு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக விடுமுறையில் இருந்த மருத்துவர்களையும் வரவழைத்துள்ளோம். அவசரக் காலங்களில் சிகிச்சை அளிப்பதற்கு, தாய் திட்டத்தின் கீழ் அரசு மருத்துவர்களுக்கு ஏற்கனவே பயிற்சி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விபத்து சம்பவம் குறித்தும், மருத்துவமனைகளில் உள்ளவர்களின் உடல்நிலை குறித்தும் முதலமைச்சர் நேரடியாக கேட்டறிந்து வருகிறார். தொழிற்சாலையில் கசிந்த அம்மோனியா வாயுவை தொழிலாளர்கள் அதிக அளவில் சுவாசித்து உள்ளனர். பேரிடர் குழு அங்கு சென்று ஆய்வு செய்ததில் அந்த காற்றில் 300 PPM அமோனியாக இருந்துள்ளது.

இது மிக அதிகமான அளவு ஆகும். அளவுக்கு அதிகமாக அம்மோனியாவை சுவாசித்ததால்தான், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முகம் வீங்கி, நுரையீரல் வீக்கமும் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, வென்டிலேடர் பொருத்தப்பட்டு சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இதுபோன்ற தொழிற்சாலைகள் முறையான அனுமதி பெற்றிருக்க வேண்டும். விசாரணை அறிக்கையில் இதுதொடர்பான தகவல்கள் தெரியவரும். அதன் பிறகு சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்" என அருண் ராஜ் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

திருவள்ளூர்
அம்மோனியா வாயு கசிவு
முதலமைச்சர் விஜய்
MINISTER ARUN RAJ
AMMONIA GAS LEAK

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