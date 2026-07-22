கல்லூரி காலத்தில் நான் ரஜினி ரசிகன் - அமைச்சர் அருண் ராஜ் மலரும் நினைவுகள்
எந்த வேலையை செய்தாலும் முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று நினைப்பவர் முதலமைச்சர் விஜய் என்று அமைச்சர் அருண் ராஜ் கூறியுள்ளார்.
Published : July 22, 2026 at 4:36 PM IST
சென்னை: கல்லூரி காலத்தில் தான் நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் ரசிகர் என்று தமிழக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் பல்வேறு தடைகளை கடந்து நாளை (ஜூலை 23) திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. விஜய் நடித்து வெளியாகும் கடைசி திரைப்படம் என்பதால் ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் இந்த திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், ஜனநாயகன் திரைப்படம் குறித்து தமிழக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் இன்று (ஜூலை 22) சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "முதலமைச்சர் விஜய் முழு அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுபவர். அதுதான் அவரது வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தது. அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு, ஒரு சினிமா கலைஞராக முதலமைச்சர் விஜய் அதிகமாக சினிமாவை நேசித்தார். அவரது படபிடிப்பு 9 மணிக்கு தொடங்குவதாக இருந்தால், முன்னதாகவே படபிடிப்பு தளத்திற்கு வந்துவிடுவார்.
படபிடிப்பின்போது தனது கடின உழைப்பை வெளிப்படுத்துவார். இதுபோன்ற காரணங்கள் தான் அவரது வெற்றியின் ரகசியமாக இருந்திருக்கிறது. சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரமாக முதலமைச்சர் விஜய் இருந்தபோதும் தன்னிலை மறவாதவராக இருந்தார்.
அரசியலிலும் அவர் சரியாக நேரத்தை கடைப்பிடிக்கிறார். சினிமாவில் அவர் முழு ஈடுபாட்டுடன் இருந்ததுபோலவே தற்போது அரசியலிலும் இருக்கிறார். மேலும், அரசியலில் முழு ஈடுபாட்டுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே சினிமாவில் இருந்து விலகி தன்னை முழுவதுமாக அரசியலில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யை பொறுத்தவரை எந்த வேலையை செய்தாலும் ஒழுங்காகவும், தெளிவாகவும் செய்ய வேண்டும். ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வேலைகளில் முழு கவனம் செலுத்த முடியாது என்ற காரணத்தினால்தான் சினிமாவை விட்டுவிட்டு அவர் அரசியலுக்கு வந்தார். அவர் மிகவும் அதிகமாக நேசித்த சினிமாவில் அவர் கடைசியாக நடத்த “ஜனநாயகன்” திரைப்படம் நாளை வெளியாக உள்ளது.
இது மிகவும் உணர்வுப்பூர்வமான நேரமாகும். ஜனநாயகன் படத்தின் கடைசி நாள் படபிடிப்பின்போது முதலமைச்சர் விஜய் தனது அனுபவங்களை அனைவரிடமும் பகிர்ந்து கொண்டார். இந்த திரைப்படத்தில் நானும் ஒரு காட்சியில் நடித்துள்ளேன். அதனால் இந்த படத்தை திரையரங்குகளில் காண நானும் ஆவலாக இருக்கிறேன்.
பல தடைகளை தாண்டி ஜனநாயகன் திரைப்படம் தற்போது வெளியாகிறது. அதனால், தமிழக மக்கள் இந்த படத்திற்கு எப்போதும் போல் சிறந்த ஆதரவை தருவார்கள் என நம்புகிறோம். இந்த திரைப்படம் திட்டமிட்டப்படி கடந்த ஜனவரி மாதமே வெளியாகி இருந்தால் வேறு மாதிரியாக இருந்திருக்கும். தற்போது நிலைமை வேறுமாதிரியாக உள்ளது.
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அமைச்சர்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு விடுமுறை என்பதே கிடையாது. நாங்கள் சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூட வேலை பார்த்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம். 365 நாட்களும் நாங்கள் வேலைதான் செய்துகொண்டு இருக்கிறோம். எங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்கிறது.
சினிமாவை சினிமாவாக பாருங்கள். திரைப்படம் மூலமாகத்தான் முதலமைச்சர் விஜய் மக்களுக்கு நல்லது சொல்ல வேண்டும் என்பது இல்லை. அரசியல் ரீதியாக மக்களுக்கு என்னென்ன தேவை என்பதை பற்றி கட்சி சார்பாகவும், அரசின் சார்பாகவும் தெரியப்படுத்திக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம்.
கல்லூரி காலங்களில் நான் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் ரசிகர். பொதுவாக நான் ரஜினியின் படங்களையும், முதலமைச்சர் விஜய்யின் படங்களையும் முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்த்துவிடுவேன். ஆனால், நாளை எனக்கு ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி உள்ளதால் என்னால் முதல் காட்சிக்கு செல்ல முடியாது” என்று அமைச்சர் அருண் ராஜ் கூறியுள்ளார்.