தமிழ்நாட்டு மக்கள் வாரிசு அரசியலில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை - மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன்ராம் மேக்வால்

திமுக அரசைக் கண்டித்து வரும் 17-ம் தேதி அதிமுகவுடன் இணைந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டத்தில் ஈடுபட இருப்பதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன்ராம் மேக்வால்
மத்திய அமைச்சர் அர்ஜுன்ராம் மேக்வால் (@NainarBJP)
Published : March 14, 2026 at 4:16 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டு மக்கள் வாரிசு அரசியலில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. மக்கள் நல்ல நிர்வாகத்தையே விரும்புகிறார்கள் என்று மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன்ராம் மேக்வால் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தமிழ்நாடு- புதுச்சேரியில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி பாஜகவின் தேர்தல் ஊடகப் பயிற்சி முகாம் இன்று (மார்ச் 14) நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில், மத்திய அமைச்சர் அர்ஜூன்ராம் மேக்வால், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் முன்னாள் பாஜக தலைவர் டாக்டர்.தமிழிசை சௌந்தரராஜன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய பாஜகவின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "முன்பெல்லாம் சாதியை சொல்லி அழைத்து பேசுவார்கள். அப்போது சாதி உதட்டில் மட்டுமே இருந்தது. ஆனால் தற்போது உள்ளத்தில் சாதி உள்ளது. அனைவரும் நடிக்க பழகிவிட்டனர். மீடியாவில் பேசும் போது பார்த்து பேச வேண்டும். கொஞ்சம் வார்த்தை தவறினால் பிரச்சினையாகிவிடும். அதற்கு நானே உதாரணம். செயற்கை நுண்ணறிவுக் காலத்தில் பெரிய போர் உருவாகிவிட்டது. தேர்தல் நேரத்தில் கட்சித் தலைமை என்ன சொல்கிறது என்ற அடிப்படையில் பேச வேண்டும்.

பாஜக தேர்தல் ஊடகப் பயிற்சி முகாம் தொடக்கம்
பாஜக தேர்தல் ஊடகப் பயிற்சி முகாமை குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்த நயினார் நாகேந்திரன் (@NainarBJP)

சமூக வலைதளங்களை கவனமாக கையாள வேண்டும். பாஜகவின் நல்ல திட்டங்களை எடுத்து செல்ல வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் முக்கிய பிரச்சனை பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை. இதற்கு காரணம் கஞ்சா புழக்கம் அதிகரிப்பு தான். இதனை காவல் துறை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். காவல் துறை யார் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது? முதலமைச்சர் கட்டுப்பாட்டில் தான் உள்ளது.

அரசியலில் எனக்கு 40 ஆண்டுகள் அனுபவம் உள்ளது. அதை வைத்து சொல்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் ஆட்சி அமைவது உறுதி. திமுக ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். கஞ்சா, சட்டம்- ஒழுங்கு, லாக்கப் டெத் உள்ளிட்டவைகள் குறித்து பேச வேண்டும். திருப்பதி சென்ற போது அங்கு பெட்ரோல் பங்கில் கூட்டம் இல்லை. ஆனால் இங்கு கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது. காரணம் திமுகவினர் 100 பேர் பைக்கில் சென்று பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவது போல் கிரியேட் செய்கிறார்கள்" என்று விமர்சித்துள்ளார்.

அதனை தொடர்ந்து பேசிய மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித் துறை அமைச்சர் அர்ஜுன்ராம் மேக்வால், "செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிராக மோடி உள்ளார் என்ற ஒரு தவறான கருத்தை உருவாக்கினர். அதற்கு நாங்கள் சரியான முறையில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியாமல் போனதால், அந்த தவறான தகவல் மக்களிடம் பரவியது. உண்மையிலே, இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிராக இருந்தவர் ஜவஹர்லால் நேரு. இது தொடர்பாக அவர் அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுக்கும் கடிதம் எழுதியிருந்தார்.

மத்திய அமைச்சருக்கு பாஜகவினர் நினைவுப் பரிசு
மத்திய அமைச்சர் அர்ஜூன் ராம் மேக்வாலுக்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கிய பாஜகவினர் (@NainarBJP)

மேலும், பாஜக 400 இடங்களைத் தாண்டினால் அரசியலமைப்பை மாற்றி விடும் என்று ஒரு போலியான கதையை உருவாக்கினர். இன்றைய காலத்திய அரசியல், நிலத்தில் மட்டும் நடைபெறுவதில்லை. தகவல் தொடர்பு கருவிகள் மூலமும் நடைபெறுகின்றன. மவுண்ட்பேட்டனுக்கு பிறகு, இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலாக ராஜாஜி இருந்தார். நாங்கள் ராஷ்டிரபதி பவனில் ராஜாஜியின் சிலையை நிறுவினோம். அதற்கு திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள், பாஜக வரலாற்றை மாற்றுகிறது என்று கூறினார்கள்.

ஊடகங்களும் நீங்கள் வரலாற்றை மாற்றுகிறீர்கள் என்று என்னிடம் கேட்டன. ராஜாஜி வரலாற்று நபர் அல்லவா? அவர் ஒரு பெரிய தலைவர் அல்லவா? சர்தார் படேலுக்குப் பிறகு அவர் இந்தியாவின் முதல் உள்துறை அமைச்சராக இருந்தார். அவர் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் இருந்தார். இதுவே வரலாறு. ஆனால் பாஜக வரலாற்றை மாற்றுகிறது என்று அவர்கள் ஒரு தவறான கருத்தை உருவாக்குகின்றனர். உண்மையில் நாங்கள் வரலாற்றை வெளிப்படுத்துகிறோம்.

ஒவ்வொரு பேச்சாளரும் கட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் நமது கருத்துகளை கொண்டு செல்வது நமது கடமை.

நான் மத்திய நீர்வளத் துறை அமைச்சராக இருந்த போது, காவிரி பிரச்சினையில் நேரடியாக தலையிட்டேன். தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நாங்கள் நல்லதைச் செய்கிறோம் என்ற கருத்தை நாம் உருவாக்க முடியும். தமிழ்நாடு செழுமையான பண்பாட்டின் நிலம். பிரதமர் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் போதெல்லாம் திருவள்ளுவரின் திருக்குறளை மேற்கோள்காட்டுகிறார். இதனால் தமிழர்களுக்கு அரசியல் விழிப்புணர்வு அதிகமாக உள்ளது.

பாஜக தேர்தல் ஊடகப் பயிற்சி முகாம்
பாஜக தேர்தல் ஊடகப் பயிற்சி முகாம் (X/@NainarBJP)

இங்கே வாரிசு அரசியல் நடக்கிறது. முதலில் கருணாநிதி, அதன் பிறகு மு.க. ஸ்டாலின், அதன் பிறகு உதயநிதி ஸ்டாலின், அதன் பிறகு இன்பநிதி. இதைப் பற்றி நாம் பேச வேண்டும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் வாரிசு அரசியலில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை.

ஆனால் திமுக மட்டும் வாரிசு ஆட்சியிலேயே ஆர்வமாக உள்ளது. மக்கள் நல்ல நிர்வாகத்தையே விரும்புகிறார்கள். நிதி வழங்குவதில் எங்களால் எந்தவித வேறுபாடும் செய்யப்படவில்லை. ஆனால் நாங்கள் நிதி வழங்கவில்லை என்ற ஒரு போலியான கருத்தை அவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் அடிப்படை மட்டத்தில் ஆதரவு அதிகரித்து வருவதால் பாஜக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இப்போது எங்களுக்கு மிகவும் நல்ல கூட்டணி உள்ளது.

மக்கள் கூட நாளை தமிழ்நாட்டில் என்டிஏ ஆட்சி வரும் என்று பேசத் தொடங்கியுள்ளனர். நாம் ஒருங்கிணைந்த கருத்துகளை உருவாக்க வேண்டும். இந்த பயிற்சி முகாம் பேச்சாளர்களை வலுப்படுத்துவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒவ்வொரு பேச்சாளரும் அந்த பகுதியின் குரலாக செயல்பட வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (x/@NainarBJP)

நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "நிச்சயமாக வரும் தேர்தலில் திமுக ஆட்சி அகற்றப்படும். டெல்லிக்கும் - தமிழ்நாட்டுக்குமான தேர்தல் என்கிறார் முதலமைச்சர். ஆனால் குடும்ப ஆட்சிக்கும்- தமிழ்நாட்டு மக்களுக்குமான தேர்தல் இது. விளாத்திகுளம் சம்பவம் போல் நாள்தோறும் நடக்கிறது. ஆட்சியின் அவலங்கள் தினந்தோறும் வெளியாகிறது. கஞ்சாவுடன் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்கின்றனர். விஜய் கூட்டணி குறித்து பேசுகிறாரா என கேட்கிறீர்கள்?அதுபற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. எதிர்க்கட்சிகள் நாங்கள் விஜய்யை மிரட்டுவதாகக் கூட கூறலாம். ஆனால் அவை பொய். திமுக அரசைக் கண்டித்து வரும் மார்ச் 17- ஆம் தேதி அதிமுகவுடன் இணைந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

