அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பிரச்சாரம் - பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு
திமுக பிரமுகர் ஒருவரின் சட்டையைப் பிடித்து பொதுமக்கள் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : April 4, 2026 at 7:05 PM IST
தூத்துக்குடி: வாக்குச்சேகரிக்க சென்ற அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனிடம் கிராம மக்கள் அடிப்படை வசதி இல்லை எனக்கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் வரும் ஏப்ரல் 06- ஆம் தேதியுடன் நிறைவடையவுள்ளதால் வேட்பு மனுத்தாக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் உள்ளிட்டோர் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. வேட்பாளர்கள் மற்றும் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று பொதுமக்களைச் சந்தித்து வாக்குச்சேகரித்து வருகின்றன.
அந்த வகையில், தற்போதைய அமைச்சரும், திருச்செந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், தனது தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வாக்குச்சேகரித்து வருகிறார். உடன்குடி மேற்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட செம்மறிகுளம் ஊராட்சிப் பகுதியில் உள்ள ராமசுப்ரமணியபுரம், வலசைகிணறு, கல்விளை, பூலி குடியிருப்பு, அனைத்தலை கிராமங்களுக்கு இன்று (ஏப்ரல் 04) சென்ற அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார்.
அப்போது, கல்விளை கிராமத்திற்கு அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் கூட்டணி கட்சியினருடன் சென்றார். அப்போது, 'எங்கள் ஊருக்கு எந்தவொரு அடிப்படை வசதிகளும் இதுவரை செய்து கொடுக்கவில்லை. திருக்கோயில் கட்டித் தருவதாகக் கூறிய வாக்குறுதியை இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை' எனக்கூறி அமைச்சரின் வாகனத்தை முற்றுகையிட்டனர். அத்துடன், திமுக பிரமுகர் ஒருவரின் சட்டையைப் பிடித்து மக்கள் கேட்ட சரமாரி கேள்விகளால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து திமுக கூட்டணி கட்சியினர் உடனடியாக அங்கிருந்து வெளியேறினர்.