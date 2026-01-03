ETV Bharat / state

இடைநிலை ஆசிரியர்களை நிச்சயம் கைவிட மாட்டோம்: அடித்து கூறிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ்

தேர்தல் வாக்குறுதியில் நாங்கள் கூறியவற்றை தானே இடைநிலை ஆசிரியர்கள் கேட்கிறார்கள். அவர்களை நாங்கள் கைவிட மாட்டோம் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கூறினார்.

அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்
அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
January 3, 2026

சென்னை: தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தி வரும் இடைநிலை ஆசிரியர்களை கைவிட மாட்டோம் என்றும், அவர்கள் தனது குடும்பத்தினரை போன்றவர்கள் எனவும் தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கூறியுள்ளார்.

தங்களின் ஊதிய முரண்பாட்டை எதிர்த்து, இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அதாவது, 2009 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1ஆம் தேதிக்கு பிறகு பணியில் சேர்ந்த சுமார் 20 ஆயிரம் ஆசிரியர்களுக்குதான் இந்த ஊதிய முரண்பாடு இருக்கிறது.

இந்த ஊதிய முரண்பாட்டை களையக் கோரியும், சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்கக் கோரியும் கடந்த ஒரு வாரமாக இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆனால், 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகவே இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தங்களின் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற புத்தக வாசிப்பு விழிப்புணர்வு நடைப்பயண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் உரையாற்றினார். பின்னர் செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது, இடைநிலை ஆசிரியர்களின் போராட்டம் குறித்து அவரிடம் செய்தியாளர்களிடம் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "இடைநிலை ஆசிரியர்களின் எதிர்கால நலன் கருதி நல்ல முடிவை எடுப்போம். நாங்கள் ஒரு இடத்தில் நிற்கிறோம்; போராட்டம் நடத்துபவர்கள் ஒரு இடத்தில் நிற்கிறார்கள்.

தங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம் நடத்துகிறார்கள். இடைநிலை ஆசிரியர்கள் எனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் போன்றவர்கள். அவர்களை நாங்கள் கைவிட மாட்டோம். தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியதை தான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள். புதிதாக எதையும் கேட்கவில்லை.

இது தொடர்பாக நிதித் துறையிடம் பேசி நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும். இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு பணி ஆணை வழங்கும் போதே, அடுத்த ஊதிய குழு வந்துவிட்டது. அதனால் ஊதியம் உயர்வு இல்லாமல் சம்பளம் குறைந்துவிட்டது அந்த வேறுபாட்டை களைய சொல்லித்தான் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் கேட்கிறார்கள்.

இதில் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்பது குறித்து முழுமையான தகவலுடன் தான் ஓய்வூதியம் சார்ந்த கமிட்டி கூட்டத்துக்கு செல்கிறேன். பள்ளிக் கல்வி துறை அமைச்சர் என்ற முறையில் நிச்சயமாக அவர்களுக்காக வாதாடுவேன். நல்ல முடிவு கிடைக்கும்" என அன்பில் மகேஸ் கூறினார்.

ANBIL MAHESH
அன்பில் மகேஷ்
TEACHERS PROTEST
ஆசிரியர்கள் போராட்டம்
TAMILNADU TEACHERS PROTEST

