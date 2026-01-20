4 ஆண்டுகளில் 30 லட்சம் பேருக்கு அடிப்படை கல்வி - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பெருமிதம்
100 சதவீதம் கல்வி அறிவு பெற்று இருக்கக்கூடிய மாநிலம் என்ற இலக்கை நோக்கி தமிழ்நாடு வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கூறினார்.
Published : January 20, 2026 at 5:03 PM IST
சென்னை: புதிய பாரத எழுத்தறிவுத் திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 30 லட்சம் பேர் அடிப்படை கல்வி அறிவை பெற்றுள்ளனர் என்று தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் 15 வயதுக்கு மேற்பட்ட எழுதப் படிக்கத் தெரியாதோருக்கு அடிப்படை எழுத்தறிவுக் கல்வி வழங்குவதற்காக மத்திய அரசின் 'புதிய பாரத எழுத்தறிவுத் திட்டம்' கடந்த 2022-23 ஆம் ஆண்டு முதல் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், 2022-23 ஆம் ஆண்டு முதல் 2024-25 ஆம் ஆண்டு வரை 15 லட்சம் பேரும், 2025-26 ஓராண்டில் 15 லட்சம் பேர் என கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 30 லட்சம் பேர் அடிப்படை கல்வி அறிவை பெற்றுள்ளனர். அந்த வகையில் 2023-24, 2024-25, 2025-26 ஆகிய மூன்று ஆண்டுகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட 342 எழுத்தறிவு மையங்களுக்கு இன்று மாநில விருது வழங்கப்பட்டன. அதே போல, கற்போர் எழுத்தறிவு மையம் செயல்பட்ட பள்ளிகளுக்கு மாநில எழுத்தறிவு விருதும், பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர், தன்னார்வலர், ஆசிரியர் மற்றும் பயிற்றுநர் ஆகியோருக்கு சான்றிதழும், விருதும் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டன.
சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நடந்த இந்த விழாவில் பங்கேற்று பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, '' 2022 ம் ஆண்டு திருச்சிராப்பள்ளியில் புதிய பாரதம் எழுத்தறிவு திட்டத்தை துவக்கி வைத்தாேம். அப்போது வயதான ஒருவர் எங்களுக்கு எதற்கு கல்வி எனக் கேட்டார். நான் உங்கள் சொத்துகள் குறித்து தெரிந்துக் கொள்ள பயன்படும் என கூறினேன். இத்திட்டத்தின் கீழ், 2022-23 ஆம் ஆண்டு முதல் 2024-25 ஆம் ஆண்டு வரை 15 லட்சம் பேர் பயனடைந்துள்ளனர்.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் வயது வந்தாேர் கல்வித் திட்டத்தில் படித்தவர்களுக்கு திறன் பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலம் அவர்கள் கைத்தொழிலை கற்று சுயமாக தொழில் செய்கின்றனர். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தமிழ்நாட்டின் பெருமையை பறைசாற்றி உள்ளீர்கள். இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு.
அடிப்படைக் கல்வியோடு வருவாய் ஈட்டும் வகையில் தொழில் திறன் பயிற்சிகள் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 703 மையங்களில் 10,108 கற்போருக்கு உள்ளூர் தேவை மற்றும் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் பயிற்சி வழங்கப்பட்டன.
100 சதவீதம் கல்வி அறிவு பெற்று இருக்கக்கூடிய மாநிலம் என்ற இலக்கை நோக்கி தமிழ்நாடு வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. 96 சதவீத கல்வி அறிவை பெற்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது, விரைவில் 100 சதவீதம் எட்டும் போது மத்திய அரசே தமிழ்நாட்டை பாராட்டும் நிலைமை வரும்'' என்றார்.