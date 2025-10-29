'மாணவர்களை அரசு வேலையில் அமர்த்தும் முயற்சியில் உதயநிதி' - அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ்!
விளையாட்டு தானே என்று எண்ணாமல்... அதையும் ஒரு கேரியராக மாற்ற தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார்.
Published : October 29, 2025 at 8:13 PM IST
தஞ்சாவூர்: தமிழக மாணவர்கள் படித்து முடித்தவுடன் அரசு வேலைக்கு செல்வதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மேற்கொண்டு வருவதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார்.
தஞ்சாவூர் அன்னை சத்யா விளையாட்டு மைதானத்தில், 66 ஆவது குடியரசு தின மாநில அளவிலான தடகளப் போட்டிகள் இன்று (அக்.29) தொடங்கியது. வரும் மூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டியை பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர்.
தஞ்சாவூர், சென்னை, நாமக்கல், நீலகிரி, கன்னியாகுமரி, சேலம், திருப்பத்தூர், கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை சேர்ந்த 2,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். இன்று முதல் வருகிற 31 ஆம் தேதி வரை மாணவிகளுக்கும், 1 ஆம் தேதி முதல் 3 ஆம் தேதி வரை மாணவர்களுக்குமான தடகளப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.
மேலும், 100 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயம், 400 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயம், உயரம் தாண்டுதல், ஈட்டி எறிதல், குண்டு எறிதல், நீளம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் நடைபெறும் இந்த போட்டிகளில் மாணவ, மாணவியர்கள் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டு, தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். நிகழ்ச்சியில் எம்பி முரசொலி, மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம், சட்டமன்ற உறுப்பினர் சந்திரசேகரன் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, “தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் விளையாட்டுத் துறையில் தேசிய அளவில் தங்கப்பதக்கங்களை வென்று வருகின்றனர். அவர்களை மேலும் ஊக்குவிப்பதற்காக கல்வித்துறையும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: ஆசிய இளையோர் தடகள போட்டியில் 2 வெள்ளி வென்ற எட்வினா ஜெய்சன்! சென்னையில் உற்சாக வரவேற்பு!
குறிப்பாக, விளையாட்டுத் துறை மூலம் மாணவ மாணவிகளை நேரடியாக அரசு வேலை அமர்த்துவதற்கான அனைத்து வேலைகளையும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்து வருகிறார். அதே போல, இது விளையாட்டு தானே என்று எண்ணாமல்... இதையும் ஒரு கேரியராக மாற்ற தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்” எனத் தெரிவித்தார்.