சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதியால் 10 -ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு சிக்கல் வருமா? - அமைச்சர் விளக்கம்
இந்த ஆண்டு முதல் கணக்குப்பதிவியல் பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு சாதாரண கால்குலேட்டர் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கப்படும் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார்.
Published : February 16, 2026 at 9:13 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஒருபோதும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களின் பொதுத்தேர்வை பாதிக்காது என பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் படித்த 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வு நடத்துவது குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தலைமையில் இன்று (பிப்.16) நடைபெற்றது.
அப்போது பேசிய அமைச்சர், “11, 12ஆம் வகுப்பு தேர்வில் இயற்பியல், வேதியியல் கணிதம், வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் பாடங்கள் தேர்வெழுதும் மாணலர்களுக்காக பெரிய எழுத்துக்களில் ‘A4’ அளவிலான மடக்கைப் புத்தகங்கள் 20,000 எண்ணிக்கையில் வழங்கப்படவுள்ளன. இந்தாண்டு முதல் கணக்குப்பதிவியல் பாடத்திற்கும் தேர்வர்கள் சாதாரண கால்குலேட்டரை பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கப்படும் (Ordinary Calculator without Programming) பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களுக்கு வினாத்தாள்கள் வழங்கிய பின்னர், ஒவ்வொரு தேர்வறையிலும் மீதமுள்ள வினாத்தாள்களை தேர்வறைக் கண்காணிப்பாளர்களே மாணவர்கள் முன்னிலையில் உறையிலிட்டு சீலிடும் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, வினாத்தாள்களின் நன்பகத்தன்மை மேலும் பலப்படுத்தப்படுகிறது. ‘சொல்வதை எழுதுபவர்’ சலுகையினை பயன்படுத்தும் மாற்றுத்திறனாளி தேர்வர்களுக்கு வழங்குவதற்கென 5 வினாத்தாள்கள் கொண்ட வினாத்தாள் உறை அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
தேர்வுப் பணிகளில் ஆசிரியர்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்தும்பொருட்டு, சொல்வதை எழுதுபவர் நியமனங்களில், B.Ed.,DIET கலைக்கல்லூரிகள் இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் இல்லம் தேடிக்கல்வி பணியாளர்களை தன்னார்வலர்களாக நியமிக்கும் முறையும் நடைமுறைப் படுத்தப்படவுள்ளது. இவ்வாண்டு நேரடி தனித் தேர்வர்கள் இருப்பிட முகவரி உறுதி செய்யவும், சார்ந்த மாவட்டங்களில் விண்ணப்பித்தலை உறுதி செய்யவும் ஆதார் அட்டை சரிபார்க்கப்பட்டு, விவரங்கள் பதிவேற்றம் செய்யும் வசதியும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியிடம், தமிழ்நாட்டிற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படாத நிலையில், பொதுத்தேர்வுக்கு ஏதாவது சிக்கல் ஏற்படுமா? என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “ஏற்கனவே தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையத்துடன் ஆலோசனை செய்த பிறகுதான் மாநிலத்தில் பொதுத் தேர்வுக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை பள்ளிகள் எங்களிடம் தான் இருக்கும். ஒருவேளை ஏப்ரல் இரண்டாம் வாரத்திற்குப் பிறகு தேர்தல் நடைபெறும்” என தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “பொதுத்தேர்வு என வரும்போது ஆலோசனை மேற்கொள்வது வழக்கம்தான். அந்த வகையில் இன்றைய தினம் முதன்மை செயலாளர் தலைமையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கண்காணிப்பு அலுவலகர்கள் உடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டோம். இந்த ஆண்டு மார்ச் 2ஆம் - 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஆரம்பிக்கவுள்ளது. தேர்வு நேரங்களில் எவ்வாறு தயாராக இருக்க வேண்டும், வகுப்பறையில் எத்தனை மாணவர்களை அமர வைக்க வேண்டும், குடிநீர், பள்ளிகளில் கழிப்பறை வசதி உள்ளிட்டவை சரியாக உள்ளதா?
கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் அது குறித்தும் தேர்வு தாள்கள் பள்ளியில் இருக்கும் போது, அதற்கு பாதுகாப்புகள் எப்படி இருக்கிறது. கடந்த ஆண்டு ஏதாவது தவறு இருந்தால், அதனை சரி செய்து, இந்த முறை தவறு இல்லாமல் எப்படி தேர்வுகளை நடத்துவது எனவும் ஆலோசிக்கப்பட்டது” என்றார்.