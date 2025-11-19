“தமிழ்நாடு என்ன செய்தாலும் அவர் குறை தான் சொல்லுவார்” - ஆளுநரை விமர்சித்த அமைச்சர்!
மாநில கல்விக் கொள்கையின் அடிப்படையில், பள்ளி பாடத் திட்டங்களை மாற்றுவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 19, 2025 at 8:49 PM IST
சென்னை: தமிழக ஆராய்ச்சி மாணவர்களின் திறன் Viva என அழைக்கப்படும் ஆராய்ச்சிப் படிப்புகளின் வாய்மொழித் தேர்வின் போது, கலந்து கொண்டால் தான் தெரியும் என்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பதிலளித்துள்ளார்.
சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக கட்டடத்தின் முதல் தளத்தில் ரூ.80 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறுவர் அறிவியல் பூங்காவை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி இன்று (நவ.19) திறந்து வைத்துப் பார்வையிட்டார்.
தொடர்ந்து, பொது நூலக இயக்ககம் சார்பில் 40 நபர்களுக்கு “டாக்டர் எஸ்.ஆர்.அரங்கநாதன் விருது (நல் நூலகர் விருது)”, 25 நபர்களுக்கு “நூலக ஆர்வலர் விருது (வாசகர் வட்டம்)” ஆகியவற்றை வழங்கி, உறுப்பினர், புரவலர் மற்றும் நன்கொடை அதிகமாக சேர்க்கப்பட்ட 12 நூலகங்களுக்கு கேடயங்களையும் வழங்கினார்.
மேலும், அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் 2-வது தளத்தில் சாம்சங் நிறுவனத்துடன் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. அதாவது, டிஜி அறிவு என்ற AI தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பயிற்சிகள் காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை ஆகிய 2 மாவட்டங்களைச் சார்ந்த 3 ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, “மாநில கல்விக் கொள்கையை அமல்படுத்தும் விதமாக, உயர்மட்ட குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, நவம்பர் 24 ஆம் தேதி ஒரு கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. மாநில கொள்கையின் அடிப்படையில் புதிய பாடத் திட்டத்தை வருகின்ற கல்வி ஆண்டுகளில், கொண்டு வரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். உயர்மட்ட குழுக்களுடன் ஆலோசித்து, பாடத்திட்டத்தை மாற்றி, பிறகு எந்த ஆண்டிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது குறித்து முடிவெடுக்கவுள்ளோம்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “பள்ளிக்கல்வித்துறையில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது என நாம் கூறினால், ஒரு தகவலை வெளியிட்டு சரியில்லை என்பார். அதே போல, கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு எனக் கொண்டாடினால், அதற்கும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு குறை கூறுகிறார்.
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழகம் எந்தெந்த துறைகளில் முதன்மையானதாக இருக்கிறதோ, அவற்றையெல்லாம் விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். நான் ஆராய்ச்சி படிப்பில் வைவா எனப்படும் வாய்மொழித் தேர்வை சந்தித்த போது பல கேள்வி கேட்டனர். நான் மட்டுமல்ல, தமிழகத்தில் ஆராய்ச்சி படிப்பை மேற்கொள்ளும் மாணவர்களின் வைவாவின் போது ஆளுநர் வந்து மாணவர்களிடம் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும்.
ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் சொல்லும் பதிலிலிருந்து, நமது கல்வியின் தரம் என்ன? என்பதை ஆளுநர் தெரிந்து கொள்ள முடியும். பொத்தாம் பொதுவாக ஆராய்ச்சி படிப்புகளில் தரம் இல்லை என ஆளுநர் சொல்வதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. எங்கு தவறு உள்ளது? என்பதை சுட்டிக் காட்டினால், அவற்றை திருத்திக் கொள்ள நாங்கள் தயாராக உள்ளோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து, ராமேஸ்வரம் அருகே பள்ளி மாணவி கொலை குறித்த கேள்விக்கு, “இச்சம்பவம் பள்ளி வளாகத்திற்கு வெளியே நடந்துள்ளது. இருந்தாலும் அது குறித்து விசாரிக்கப்படும். பள்ளி வளாகத்திற்குள் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருக்கவும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். முதலில் என்ன காரணத்திற்காக இந்த சம்பவம் நடந்தது? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும். அதன் பின்னர் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.