சர்கார் பட பேனரை மட்டும் கிழிக்காமல் இருந்திருந்தால்... சட்டசபையில் அமைச்சர் ஆனந்த் பேச்சு
ரூ.2 கோடியை ஒரு பக்கம் வைத்துக் கொண்டு, தலைவர் போட்டோவை மற்றொரு பக்கம் வைத்தால், தலைவரின் போட்டோவை தான் நாங்கள் எடுத்துக் கொள்வோம்.
Published : August 19, 2026 at 10:31 PM IST
சென்னை: சர்கார் படத்தின் பேனரை கிழித்ததால் ஆட்சியை இழந்துவிட்டு உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் என அதிமுக தோல்வி குறித்து சட்டசபையில் அமைச்சர் ஆனந்த் பேசினார்.
தமிழக சட்டசபையில் நீர்வளத்துறை மீதான மானியக் கோரிக்கை மீது பதிலளித்த அமைச்சர் என்.ஆனந்த், முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் குறித்து பாராட்டி பேசினார்.
முதல்வர் விஜய்க்கு புகழாரம்
சட்டசபையில் அமைச்சர் ஆனந்த் பேசியதாவது, "நீங்கள் திரையில் பார்த்த முதலமைச்சரை மூன்று மாதமாக நேரில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அவர் சினிமாவில் மட்டுமே நடிக்க தெரியும். அதை தாண்டி வெளியே வந்து நடிக்க சொன்னால் நடிக்க தெரியாது. அதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் என்பதை நான் இங்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
முதலமைச்சருக்கு புகழ்ச்சி பிடிக்காது. நான் பாண்டிச்சேரியில் சின்ன கவுன்சிலராக, சின்ன சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தேன். நான் இன்று ஒரு அமைச்சராக இருப்பதற்கு காரணம் முதலமைச்சர் தான். சாதி, மதம், பணம் எதுவுமே இந்த தேர்தலில் எடுபடவில்லை. அவர் ஒற்றை முகத்திற்காக நாங்கள் ஜெயித்து இன்று ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக அமைச்சராக பேரவையில் உள்ளோம்.
28 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தலைவரை பார்க்கும் பொழுது இருந்த பதட்டம் இன்றும் எனக்கு இருக்கிறது. உண்மையான தலைவர் என்றால் எங்கள் தலைவரை சொல்லலாம். ஒரு நேரத்தில், "ஏண்டா இவர் அரசியலுக்கு வந்தார் என்று நினைப்பேன்". யூடியூபில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அவரை திட்டாத திட்டு இல்லை. ஒரு சீட்டு வாங்குவாரா? இரண்டு சீட்டு வாங்குவாரா? அஞ்சு சதவிகிதம், 3 சதவிகிதம், ஏழு சதவிகிதம் என எல்லோரும் இளக்காரமாக பேசினார்கள்.
டிவியில் வாடகை வாயெல்லாம் இருக்கிறார்கள். அந்த வாடகை வாய் என்னென்ன பேச வேண்டுமோ அனைத்தையும் பேசும். மக்களுக்காகவும், எங்களுக்காகவும் அவையெல்லாம் பொறுத்துக் கொண்டார் முதல்வர்.
பெரிய, பெரிய கட்சி எல்லாம் கூட்டணியில் நிற்கிறார்கள். நாம் தனியாக நிற்கிறோம் என்று சொன்னேன். தைரியமாக சிங்கிளாக நிற்போம். கண்டிப்பாக நாம் ஜெயிப்போம் என முதல்வர் தெரிவித்தார்.
ஒரு மனிதனை எப்படி எல்லாம் புண்படுத்த முடியுமோ, எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுத்த முடியுமோ, அத்தனையும் நிறைய பேர் செய்து விட்டார்கள். சர்கார் என்ற படத்தில் பேனரை கிழிக்காமல் இருந்திருந்தால், நீங்கள் வந்து இருக்கலாம். ஒரே ஒரு பேனரை கிழித்ததால் நீங்கள் (அதிமுக) தற்பொழுது ஆட்சியை விட்டுவிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள்.
நம்பி வந்த மாற்றுக் கட்சியினருக்கு வாய்ப்பு அளித்தவர் முதல்வர். தி-நகர் தொகுதியில் 4 நாள் மட்டும் தான் தேர்தலில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டேன். தி நகர் தொகுதி மக்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தளபதிக்காக மட்டும் தான் மக்கள் ஓட்டு போட்டார்கள்.
எங்களிடம் பெரிய சொத்துக்கள் எதுவும் இல்லை. நடுத்தர குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர்கள் தான் நாங்கள். எங்களுக்கு மக்கள் தான் பெரிய சொத்து என அமைச்சர் ஆனந்த் பேசினார்.
அப்போது, எங்களிடம் சொத்து இல்லை என அமைச்சர் ஆனந்த் பேசியவுடன், எதிர்க்கட்சி தரப்பினர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை காண்பித்து, அவரிடம் எவ்வளவு சொத்து இருக்கிறது என்று கேட்டனர். அதற்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் என். ஆனந்த் அவரிடம் (ஆதவ் அர்ஜுனா) நிறைய சொத்து இருக்கிறது. வேண்டுமென்றால் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என சொன்னவுடன் பேரவையில் சிரிப்பலை எழுந்தது.
மேலும் பேசிய அவர், முதலமைச்சரிடம் பழகினால்தான், அவரைப் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். பல ஆண்டுகளாக பல திட்டங்களை ரசிகர் மன்றம் மூலமாக செய்தவர். கட்சி மூலம் செய்யும் நலத்திட்டங்களுக்கு விஜய் பணம் கொடுத்து விடுவார், பலமுறை என்னிடம் பணம் கொடுத்து மன்ற நிர்வாகிகளுக்கு கொடுக்க சொன்னார். எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நாங்கள் அவருடன் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது மனதில் இருக்கும் விருப்பம்.
எங்கள் கட்சியை சார்ந்த ஒருவர் கூட மாற்றுக் கட்சிக்கு செல்ல மாட்டார்கள். ரூ.2 கோடியை ஒரு பக்கம் வைத்துக் கொண்டு, தலைவர் போட்டோவை மற்றொரு பக்கம் வைத்தால், தலைவரின் போட்டோவை தான் நாங்கள் எடுத்துக் கொள்வோம்.
அவரை வைத்து இயக்கிய ஒரு இயக்குனர் தேர்தலில் இந்த குறிப்பிட்ட தொகுதி எனக்கு வேண்டும் என கேட்டார். ஆனால் அதற்கு முதல்வர் மறுத்தார்.
சபாநாயகருக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் புகழாரம்
சபாநாயகர் எங்கள் கட்சிக்கு கிடைத்த வரம். எக்காரணத்தை கொண்டும் எனது சாதாரண தொண்டனை நான் விடமாட்டேன். அதே நேரத்தில் உங்களையும் நான் விடமாட்டேன் என்று சொல்லி சபாநாயகருக்கு அவர் கேட்ட தொகுதியை விட்டு, வேறு தொகுதியை கொடுத்து அவர் ஜெயித்தார். சபாநாயகரை பார்க்கும் பொழுது அம்சமாக, அழகாக இருக்கிறது.
அமைச்சர்கள் குறித்து நெகிழ்ந்து பேசிய அமைச்சர் ஆனந்த்
நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தேர்தலுக்கு முன்பாக தலை முடியை அதிகமாக வைத்துக் கொண்டு எங்களிடம் வந்தார். முடியை வெட்டினால்தான் சீட்டு தருவோம் என்று சொன்னேன். பின்னர் முடியை வெட்டி வந்தார். நீ கண்டிப்பாக ஜெயித்து விடுவாய் என்று சொன்னேன். அதேபோல் அவர் ஜெயித்தார். தமிழக வெற்றி கழக கட்சியினர் மிகவும் சூப்பராக சிறப்பாக ஆட்சிய செய்வதாக மக்கள் சொல்கிறார்கள்.
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செங்கோட்டையன் எங்களுக்கு கட்சிக்கு கிடைத்ததற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆதவ் அர்ஜுனா எனக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும் என கேட்டார் முதல்வர். அவர் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டதால் அவரை விட்டார்கள். ஆகையால் நாங்கள் எடுத்துக் கொண்டோம்.
அமைச்சர் அருண்ராஜ் தலைவரை அடிக்கடி வந்து பார்ப்பார். நான் யாருக்கும் தெரியாமல் வந்து பார்க்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது. ஆகையால் நான் ராஜினாமா செய்துவிட்டு கட்சியில் இணைந்து தேர்தலில் இணைந்து கொள்கிறேன் என்று அருண்ராஜ் கூறினார். அதே போல, அரசு வேலைக்கு செல்வார் என்பதால்தான் அவரது மாமனார், மாமியார் அருண்ராஜ்க்கு பெண் கொடுத்தார்கள். ஆனால் அவர் அரசியல் கட்சிக்கு சென்றால் கொடுத்திருக்க மாட்டோம் என்று நினைப்பார்களே? என கலகலப்பாக அப்போது பேசினோம்.
பேசி, பேசியே ராஜ்மோகன் அமைச்சர் ஆகிவிட்டார். மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் நல்ல மனிதர். உங்க ஆளுங்கதான் (திமுக) பீஸ் கேரியரை டக்குனு எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். இரவு முழுவதும் ஜீப்பில் தேட வேண்டிய நிலை உள்ளது" என நகைச்சுவையாக குறிப்பிட்டார்.