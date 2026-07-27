போக்குவரத்து நெரிசல்- பணிகளை துவக்கி வைக்க இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த அமைச்சர் ஆனந்த்
ஹெல்மெட் அணிந்து இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டியபடி நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்து தூர்வாரும் பணியை அமைச்சர் ஆனந்த் துவக்கி வைத்தார்.
Published : July 27, 2026 at 6:23 PM IST
சென்னை: சென்னையில், போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிய அமைச்சர் என்.ஆனந்த், காரில் இருந்து இறங்கி, இருசக்கர வாகனத்தில் புறப்பட்டுச் சென்று தூர்வாரும் பணிகளை துவக்கி வைத்தார்.
சென்னை மற்றும் சென்னை ஒட்டிய புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள கூவம், அடையாறு, கொசஸ்தலை, பக்கிங்காம் கால்வாய், ஒக்கிய மடுவு ஆகிய வடிகால்கள், வேளச்சேரி ஏரி, புழல் ஏரி, உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் இருக்கும் நீர் நிலைகளை தூர்வாரி பராமரிக்கும் பணிகள் வரும் மூன்று நாட்கள் நடைபெற உள்ளன.
முதற்கட்டமாக சென்னை கோயம்பேடு அருகிலுள்ள பாடிக்குப்பம் கூவம் நீர் நிலையை தூர்வாரும் பணியை நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த் தொடக்கி வைத்து, கூவம் ஆற்றில் இறங்கி தூர்வாரும் பணிகளை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன்பாகவே சென்னையில் உள்ள நீர் நிலைகளை தூர்வாருவதற்க்கான திட்டப் பணிகளை நீர்வளத்துறை தொடங்கியுள்ளது. அந்த வகையில் கோயம்பேடு பாடிக்குப்பம் கூவம் நீர் நிலையை தூருவாரும் பணியை துவக்கி வைக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக அமைச்சர் என்.ஆனந்த் சரியாக காலை 8.45 மணிக்கு வருவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக அமைச்சர் வருவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
காரில் புறப்பட்டுச் சென்ற அமைச்சர், கோயம்பேடு பகுதியில் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக, காரில் இருந்து இறங்கி அருகில் இருந்த கட்சி நிர்வாகியின் இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு, ஹெல்மெட் அணிந்து வாகனத்தை ஓட்டியபடி, விரைவாக நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்து, தூர்வாரும் பணியை அமைச்சர் துவக்கி வைத்தார். இந்தக் காட்சி சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
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சென்னையில் கூவம், அடையாறு, கொசஸ்தலை ஆகிய ஆறுகளும், பக்கிங்காம் கால்வாய் ஒக்கியமடுவு ஆகிய வடிகால்களும், வேளச்சேரி, புழல், ஆதம்பாக்கம், நாராயணபுரம், கோவிலம்பாக்கம் ஆகிய ஏரிகளும், கூவம், அடையாறு, முத்துக்காடு போன்ற முகத்துவாரங்களும் உள்ளன.
இதனை வடகிழக்கு பருவமழைக்கும் முன்பாகவே தூர்வாரி பராமரிக்க வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையில் இப்பணிகள் நீர்வளத்துறை சார்பில் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது. நீர்வளத்துறை மற்றும் தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் இணைந்து இந்த தூர்வாரும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.