எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக்க திமுக முயன்றது - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
ஓபிஎஸ், வைத்தியலிங்கம் உள்ளிட்டோர் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு திமுகவில் இணைந்தது குதிரை பேரம் இல்லையா? என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : May 25, 2026 at 10:45 PM IST
சென்னை: திமுகவும், அதிமுகவும், பாஜகவும் இணைந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை பனையூரில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளரும், அமைச்சருமான ஆதவ் அர்ஜுனா, "திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் குதிரை பேரம் நடத்தியதாக சொல்லி உள்ளார்.
திமுக, அதிமுக, பாஜக இணைந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பாஜக மற்றும் அதிமுகவுடன் இணைந்து மக்களுக்கு எதிரான ஆட்சி உருவாக்க நினைத்தார்கள். இதனை கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பேபி, தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்றால் திமுக- அதிமுக இணைந்து ஆட்சி அமைக்கும் என தெரிவித்தார்.
திமுக தலைவர், அதிமுகவுக்கு வாக்களித்தால் அது பிஜேபிக்கு செல்லும் என தெரிவித்துப் பேசினார். ஆனால் சந்தர்ப்பவாத அரசியலில் ஈடுபடுகிறார்கள். விஜய்யை முதலமைச்சராகக் கூடாது என்று சதி செய்தது திமுக. சி.வி.சண்முகம் ஏன் வெளியே வந்தனர். எல்லாவித முயற்சிகளும் தோல்வியடைந்த பிறகுதான் கடைசியில் எதிர்க்கட்சியாக நாங்கள் செயல்படுவோம் என முன்னாள் முதலமைச்சர் அறிக்கைவிட்டார். இன்னும் முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள், எம்பிக்கள் உள்ளிட்ட பலர் எங்களுடன் பேசி வருகின்றனர்.
ஊழலை ஒழித்தவர் எங்கள் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அவர்கள். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை புதிய அதிமுகவாக நினைக்கிறார்கள். வரும் தேர்தலில் பழனிசாமி, மு.க.ஸ்டாலின் இணைந்து அரசியலை உருவாக்குவார்கள். 3 எம்எல்ஏக்கள் வந்தது குதிரை பேரம் என முன்னாள் முதலமைச்சர் குற்றம்சாட்டினார். ஆனால் ஓ.பன்னீர்செல்வம், வைத்தியலிங்கம் உள்ளிட்டோர் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு திமுகவில் இணைந்தது குதிரை பேரம் இல்லையா?
இன்னும் அதிமுகவில் பல்வேறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மாவட்டத் தலைவர்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். மு.க.ஸ்டாலின் தோல்விக்கு மருமகன் சபரீசன் மற்றும் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் காரணம். இடைத்தேர்தலில் பரப்புரை செய்வோம். யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று பார்க்கலாம். நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வரக்கூடாது என்று அதிமுக தொண்டர்களும், தவெக தொண்டர்களும் இணைந்து பணியாற்றினர். குறிப்பாக எனது தொகுதியான வில்லிவாக்கத்தில் அதிமுக, தவெகவும் இணைந்து வேலை செய்தனர். அதிமுகவில் இருந்து பலரும் இங்கு வர உள்ளனர். இன்று காலை வெளியான கட்சி உறுப்பினர் அட்டை போலியானது" என்றார்.