'கடினமான காலகட்டத்தில் உடனிருந்தவர் வி.எஸ்.பாபு' - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
கட்சியின் தொண்டர்கள் வி.எஸ்.பாபுவின் குடும்பத்திற்கு பலமாக இருப்போம். அவருடைய வழியில் கொளத்தூர் மக்களுக்கு அவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நலத்திட்டங்களை செய்வோம் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
Published : November 19, 2026 at 5:21 PM IST
சென்னை: உடல் நலக் குறைவு காரணமாக உயிரிழந்த கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் எம்எல்ஏ வி.எஸ். பாபுவிற்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மருத்துவமனையில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ்.பாபு மறைவுக்கு பின்னர், செய்தியாளர்களை சந்தித்த பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “கடினமான காலகட்டத்தில் எங்களுடனும், தலைவருடனும் (விஜய்) சேர்ந்து பணியாற்றியவர் வி.எஸ். பாபு. வடசென்னை மொழி பேசக் கூடியவர்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கடினமான காலகட்டத்தில் உடன் இருந்தவர். கொளத்தூர், பெரம்பூர், வில்லிவாக்கம் தொகுதிகளில் அனைத்து மக்களின் அன்பையும் பெற்றவர். சென்னையில் ஒரு பெரிய கட்சியை மீறி வெற்றி பெற முடியுமா? என்று நினைத்த போது முதன்முதலில் அவர் சொன்ன வார்த்தை எங்களுக்கு உத்வேகம் அளித்தது. அவர், என் தலைவன் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையால் நாம் வெற்றி பெறுவோம் என கூறினார்.
வடசென்னையில் விடிவுகாலம் இல்லை, நீங்கள் வந்து தான் மாற்றத்தைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று முதல்வர் விஜய்யிடம் சொன்னார். கொளத்தூர் மக்களுக்காக வர வேண்டும் என்று சொன்னவுடன், எங்கள் தலைவர் விஜய் பெரம்பூரில் பிரச்சாரத்தை முடித்தவுடன், அவருக்காக அந்த தொகுதிக்கு சென்று தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தார்.
கட்சியின் தொண்டர்கள் வி.எஸ்.பாபுவின் குடும்பத்திற்கு பலமாக இருப்போம். அவருடைய வழியில் கொளத்தூர் மக்களுக்கு அவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நலத்திட்டங்களை செய்வோம்” என தெரிவித்தார்.