மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வழக்கறிஞர்
மு.க.ஸ்டாலின் பொது வெளியில் மன்னிப்புக் கேட்கவில்லை என்றால் உயர்நீதிமன்றத்தில் மான நஷ்ட வழக்கு தொடரப்படும் என்று வழக்கறிஞர் சூரிய பிரகாசம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 16, 2026 at 10:20 PM IST
சென்னை: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனாவை போதைப்பொருள் கடத்தல் மன்னன் ஜான் பிரிட்டோவின் உறவினர் என கருத்து பதிவிட்ட திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பகிரங்க மன்னிப்புக் கேட்ட வேண்டும் எனக்கோரி வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
போதைப்பொருள் கடத்தல் மன்னன் ஜான் பிரிட்டோவின் ரூபாய் 258 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள்கள் சென்னை மற்றும் ராமநாதபுரத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை அறிவித்திருந்தது. இதையடுத்து, கடத்தல் மன்னன் ஜான் பிரிட்டோ, தற்போது பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக உள்ள ஆதவ அர்ஜூனாவின் உறவினர் என திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், கடந்த ஜூன் 8- ஆம் தேதி அன்று தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளத்தில் கருத்து பதிவிட்டிருந்தார்.
அந்த பதிவு லட்சக்கணக்கான பார்வையாளர்களைக் கடந்தது. இந்த நிலையில், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வழக்கறிஞர் சூரிய பிரகாசம் சார்பில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வழக்கறிஞர் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அதில், "கற்பனையான குற்றச்சாட்டுக்களை மு.க.ஸ்டாலின் கூறி வருகிறார். ஜான் பிரிட்டோவுடன் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனாவைத் தொடர்புப்படுத்தி தவறான தகவலை வெளியிட்டுள்ளார். போதைப்பொருள் வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட ஜான் பிரிட்டோவுடன் அமைச்சருக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை. வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு அவதூறுப் பரப்பி வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக அமைச்சரின் உறவினரான ஜான் பிரிட்டோவும் சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வழக்கறிஞர் சூரிய பிரகாசம், "அமைச்சர் குறித்து தவறாக கருத்து தெரிவித்த மு.க.ஸ்டாலின், அதே சமூக வலைதளத்தில் பொது வெளியில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். 48 மணி நேரத்தில் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை என்றால் 1 கோடி இழப்பீடு கேட்டு உயர்நீதிமன்றத்தில் மான நஷ்ட வழக்கு தொடரப்படும். அமைச்சரின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதாக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மீது சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் குற்ற வழக்கு தொடரப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.