முதலமைச்சர் விஜய்க்கு முன்பாகவே லண்டன் புறப்பட்ட அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
லண்டன் பயணத்தின்போது ஐரோப்பிய நாடுகளைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர்களை முதலமைச்சர் விஜய் சந்தித்து பேச உள்ளார்.
Published : September 9, 2026 at 11:02 PM IST
சென்னை: தமிழகத்திற்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் லண்டனுக்கு நாளை (செப்.10) செல்லவுள்ள நிலையில், அவருக்கு முன்பாகவே பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அங்கு புறப்பட்டு சென்றுள்ளார்.
தமிழகத்தை 2036-ஆம் ஆண்டுக்குள் 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதே அரசின் இலக்கு என தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு வெளியாகி இருந்தது.
இந்த இலக்கை அடையும் நோக்கில், உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த முதலீடுகளை தமிழ்நாட்டுக்கு ஈர்க்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அதன் ஒருபகுதியாக, முதலமைச்சர் விஜய் நாளை லண்டன் செல்லவுள்ளார். இதற்காக, நாளை இரவு சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு அரசுமுறைப் பயணமாக லண்டன் செல்லும் அவர், அங்கு ஒரு வாரக்காலம் தங்கியிருந்து முதலீட்டாளர்களையும், தொழில்துறையினரையும் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார்.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு முன்பாகவே, பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா லண்டன் புறப்பட்டு சென்றுள்ளார்.
இன்று இரவு (செப்.9), சென்னை விமான நிலையத்துக்கு வந்த ஆதவ் அர்ஜுனா, லண்டன் புறப்பட்டுச் சென்றார். இதேபோல, தொழில்துறையை சேர்ந்த உயரதிகாரிகள் சிலரும் முதலமைச்சருக்கு முன்பாகவே லண்டன் சென்றுள்ளனர்.
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முதலீட்டாளர்களுடன் சந்திப்பு மற்றும் ஒப்பந்தங்களை இறுதி செய்வது தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக, அவர்கள் லண்டன் சென்றுள்ளதாக தெரிகிறது.
லண்டன் பயணத்தின்போது ஐரோப்பிய நாடுகளைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர்களை முதலமைச்சர் விஜய் சந்தித்து பேச உள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் புதிய தொழில்களை தொடங்கவும், மாநிலத்தில் அதிக அளவில் தொழில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ளவும் தொழிலதிபர்களுக்கு அவர் அழைப்பு விடுக்க உள்ளார்.
லண்டன் பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு வரும் 16-ஆம் தேதி இரவு அங்கிருந்து புறப்படும் முதலமைச்சர் விஜய், 17-ஆம் தேதி சென்னை வந்தடைவார் எனக் கூறப்படுகிறது.