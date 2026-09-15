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ரூ. 1 கோடி நஷ்ட ஈடு கேட்டு ஆதவ் அர்ஜுனா வழக்கு - மு.க. ஸ்டாலின் பதிலளிக்க செப்.21 வரை அவகாசம் வழங்கிய நீதிமன்றம்

போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் மூளையாக செயல்பட்ட ஜான் பிரிட்டோ, தமிழ்நாடு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் உறவினர் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிவிட்டிருந்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 2:31 PM IST

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சென்னை: ஒரு கோடி ரூபாய் நஷ்ட ஈடு கோரி, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தொடர்ந்த வழக்கில், தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிலளிக்க செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

போதைப் பொருள் கடத்தல் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஜான் பிரிட்டோ, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் உறவினர் எனக்கூறி முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.

அதில் அமலாக்கத்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி, 258 கோடி ரூபாய் போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் மூளையாக செயல்பட்ட ஜான் பிரிட்டோ, தமிழ்நாடு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் உறவினர் என்ற உண்மை வெளியாகி உள்ளதாக அவர் கூறியிருந்தார்.

ஆனால், அந்த நபர் தனது உறவினர் இல்லை என தெரிவித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, அப்படி கூறியதற்காக 1 கோடி ரூபாய் நஷ்ட ஈடு கோரி முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு எதிராக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனுவில், தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் இந்தப் பதிவை வெளியிட்டுள்ளதால், தனக்கு எதிராக அவதூறு பரப்பும் வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பதிவுகளை நீக்க முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் தி.மு.க தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவுக்கு (ஐ.டி. விங்) உத்தரவிட வேண்டும் என கூறியிருந்தார்.

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இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கே. கோவிந்தராஜன் திலகவதி, இந்த குற்றச்சாட்டிற்கு பதிலளிக்கும்படி, மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் தி.மு.க தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார்.

அதனையடுத்து, இந்த வழக்கு இன்று (செப் 15) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பதில் மனு தாக்கல் செய்ய செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என மு.க. ஸ்டாலின் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் கோரினார். இதை ஏற்றுக் கொண்டு, வழக்கை செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி கே. கோவிந்தராஜன் திலகவதி தள்ளிவைத்து உத்தரவிட்டார்.

இந்நிலையில், செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதிக்கு முன், உயர் நீதிமன்றத்தில் தி.மு.க பதில் மனு தாக்கல் செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

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ஸ்டாலினுக்கு எதிரான ஆதவ் வழக்கு
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