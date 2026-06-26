முதலமைச்சரை போல தமிழ்நாடும் ஆரோக்கியமாக மாறப்போகிறது: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா நெகிழ்ச்சி
தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள மைதானங்கள் அனைத்தும் விளையாட்டு மைதானங்களாக மாற்றப்பட உள்ளதாகவும், முதலமைச்சர் அதுகுறித்து உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 26, 2026 at 2:21 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யை போல தமிழ்நாடும் ஆரோக்கியமாக மாறப்போகிறது என மாரத்தான் நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
சர்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் மாநிலம் முழுவதும் விழிப்புணர்வு மாரத்தான் ஓட்டம் நடைபெற்றது. ‘Start Run, Stop Drugs' என்ற பெயரில் நடைபெற்ற இந்த மாராத்தான் ஓட்டத்தை சென்னையில் தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் விஜய், மக்களோடு மக்களாக 3 கிலோமீட்டர் தூரம் ஓடினார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணா நினைவிடத்தில் தொடங்கிய இந்த விழிப்புணர்வு ஓட்டம், காமராஜர் சாலையில் உள்ள கண்ணகி சிலை வரை சென்று மீண்டும் அண்ணா நினைவிடம் வந்து தீவுத்திடலில் நிறைவு பெற்றது.
போதைப் பொருள் எதிர்ப்பு மாரத்தானில் பங்கேற்றவர்களுக்கு பதக்கங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. தீவுத்திடலில் நிறைவு பெற்ற விழாவில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கலந்துகொண்டு பங்கேற்பாளர்களுக்கு பதக்கங்களை வழங்கினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு ஓட்டத்தில் முதலமைச்சரே பங்கேற்றுள்ளார். கடந்த 7 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் போதைப்பொருட்களால் பல பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டுள்ளன. அதில் பெண்கள்தான் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு தேவை என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாக, நேற்று முதலமைச்சர் பாடல்களை வெளியிட்டார். மன சோர்வு, மன அழுத்தம் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு போதைப் பொருளை பயன்படுத்துவது தீர்வாக அமையாது. ஆனால் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வது அதற்கு தீர்வாக அமையும்.
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இந்தியாவிலேயே, அதுவும் தமிழ்நாடு வரலாற்றிலேயே போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மாரத்தானில் பங்கேற்று 3 கிலோ மீட்டர் ஓடிய ஒரே முதலமைச்சர் விஜய் தான். அவரை போலவே தமிழ்நாடும் ஆரோக்கியமாக மாறப்போகிறது. விளையாட்டுத் துறையின் முகமாக அவர் இருக்கிறார். இன்று நடைபெற்ற மாரத்தான், அதிக நபர்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு ஓட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து, “காலியாக உள்ள மைதானங்கள் அனைத்தும் விளையாட்டு மைதானங்களாக மாற்றப்பட உள்ளன. அதுகுறித்து முதலமைச்சரும் உத்தரவிட்டுள்ளார். இன்னும் ஓராண்டில் தமிழகத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் விளையாட்டு மைதானங்கள்தான் இருக்கும்.
உண்மையான ஸ்டாமினா என்பது மது அருந்துவதில் கிடையாது. ஷூ போட்டுக்கொண்டு 6 கிலோ மீட்டர் ஓடுவதில் தான் இருக்கிறது. நமது உடலை கட்டுகோப்பாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு தினமும் ஒரு மணி நேரம் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். முதலமைச்சர் சொல்லியிருப்பது போல, Start Run, stop Drug என்பதே நமது ஒரே குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.
மேலும், போதைப் பொருளுக்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும் எனவும், ஒவ்வொரு மாதமும் போதைப் பொருளுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவோம் எனவும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.