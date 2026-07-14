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முதலமைச்சர் விஜய்யை பார்த்து வாழ்க்கையில் முன்னேறுங்கள்: மாணவர்களுக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா அறிவுரை

வாரத்தில் 5 நாட்களும் பள்ளிகளில் உடற்கல்வி வகுப்பை கட்டாயமாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசினார்.

அரசு பள்ளி மாணவர்களுடன் அமர்ந்திருக்கும் அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன்
அரசு பள்ளி மாணவர்களுடன் அமர்ந்திருக்கும் அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 4:21 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யை முன்மாதிரியாக கொண்டு, திறமையை வளர்த்து முன்னேற வேண்டும் என மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அறிவுரை வழங்கினார்.

சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மாநில அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில், ஹூண்டாய் மொபிஸ் நிறுவனத்தின் சார்பில் மாணவர்களின் பயன்பாட்டுக்காக பெஞ்ச் - டெஸ்க் வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று (ஜூலை 14) நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசுகையில், "ஹூன்டாய் நிறுவனம் தமிழகம் முழுவதும் 7 கோடி ரூபாய்க்குகல்வி உபகரணங்களை வழங்கியுள்ளது. இதற்காக அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். தன்னம்பிக்கை என்ற ஒன்று இருந்தாலே போதும். வாழ்க்கையில் நினைத்ததை உங்களால் அடைய முடியும்" என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசினார்.

மரத்தடியில் அமர்ந்து படித்தவன் நான் - ஆதவ் அர்ஜுனா

தொடர்ந்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசுகையில், "நானும் உங்களை போலவே ஒரு அரசு பள்ளியில், தமிழ் வழி கல்வியில் படித்தவன்தான். அதை நினைத்து இன்றைக்கும் நான் பெருமைக் கொள்கிறேன்.

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நான் படித்த காலத்தில் எல்லாம், எங்கள் பள்ளியில் முறையான கழிப்பறை வசதி, வகுப்பறைகள் கூட இருந்தது கிடையாது. 11, 12ஆம் வகுப்புகளில் நான் மரத்தடியில் அமர்ந்துதான் படித்தேன் .

ஆனால், தற்போது மாணவர்களின் நலனுக்காக அரசுப் பள்ளிகளில் பல வசதிகளை நமது பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்து வருகிறார்.

இதற்கு முன்பு இருந்த அமைச்சர்கள், தங்கள் குழந்தைகளை தனியார் பள்ளிகளில் சேர்த்தது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால், ஒவ்வொரு அமைச்சரும் தனியார் பள்ளிகளை நடத்தியதுதான் பிரச்சினை. அரசு பள்ளிகளை வளர்ச்சி அடைய செய்ய வேண்டும் என்பதுதான், முதலமைச்சர் விஜய்யின் தலையாய விருப்பம்.

கடந்த 50 ஆண்டுகளில் தனியார் பள்ளிகளுக்கும், அரசு பள்ளிக்கும் ஏராளமான வேறுபாடுகள் உருவாகிவிட்டன. ஆனால், இப்போது காலம் மாறிவிட்டது. அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு நிகரான கல்வி கிடைக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும். உலக தரம் வாய்ந்த அரசு பள்ளிகளை முதலமைச்சர் உருவாக்குவார் எனக்கூறினர்.

நமது முதலமைச்சர் விஜய்யை பலர் கீழே அமுக்கி வைக்க பார்த்தார்கள். ஆனால் அதை எல்லாம் உடைத்து முதலமைச்சர் மேலே வந்துள்ளார். அதேபோல, மாணவர்களும் பல தடைகளை தாண்டி தங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக் கொண்டு, வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும்.

வாரத்தில் 5 நாட்களும் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் உடற்கல்வி வகுப்பை கட்டாயமாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசினார்.

TAGGED:

ஆதவ் அர்ஜுனா விஜய்
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