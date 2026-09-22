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புதிய தலைமை செயலகம் கட்ட வேண்டிய தேவை உள்ளது: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

தலைமை செயலகம் கட்டி முடிக்க 3 முதல் 4 வருடங்கள் ஆகும் என்றால், வருடத்திற்கு 300 கோடி ரூபாய் செலவு இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 4:28 PM IST

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சென்னை: புதிய தலைமை செயலகம் கட்ட வேண்டிய தேவை உள்ளது என்றும், தற்போது இருக்கும் இடத்திற்கு வாடகை செலுத்தப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தலைமையில் மாநில அளவிலான நெடுஞ்சாலை மற்றும் பொதுப்பணித்துறையைச் சேர்ந்த அனைத்து பொறியாளர்கள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (செப்.22) நடைபெற்றது. முன்னதாக, அதிகாரிகள் மத்தியில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசுகையில், ”புதிய அரசு அமைந்து 4 மாதங்கள் ஆகிவிட்டன. முதலமைச்சர் இந்த துறையை கொடுக்கும் போது, இதனை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

கடந்த 10-15 வருடங்களில் இந்த துறை மீது ஒப்பந்ததாரர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்துள்ளனர். இதற்காக அதிகாரிகளையும், நிர்வாகத்தையும் குறை சொல்ல முடியாது. சிஸ்டம் சரியாக இருந்தால், தவறு நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஆட்சி அமைந்து 4 மாதங்கள் ஆகின்றன. இதுவரை முதலமைச்சர் நிதி, கட்சி நிதி என்று எதுவும் வசூலிக்கப்படவில்லை.

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பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறையில் வெளிப்படையான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும். சட்டப்பேரவையை எப்படி நேரலையில் காண்பித்து, பொதுமக்களை தெரிந்து கொள்ள செய்தோமோ, அதேபோன்று இந்த இரண்டு துறைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு தெரிய வேண்டும். இந்த இரண்டு துறையில், எந்தவொரு சிபாரிசும் இல்லாமல், பணி மாறுதல் நடைபெற்றுள்ளது” என்றார்.

புதிய தலைமைச் செயலகம் குறித்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, ”இன்று தலைமைச் செயலகம் கட்ட வேண்டும் என நினைக்கிறோம். முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் ஜெயலலிதா, கருணாநிதி ஆகியோரும் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட வேண்டும் என நினைத்தனர். தற்போது தலைமைச் செயலகம் உள்ள இடம், நமது மாநில அரசுக்கு சொந்தமானது கிடையாது. அதற்கு வாடகை செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் பொதுமக்கள் வந்தால் அவர்களுக்கு அமருவதற்கு கூட இடம் இல்லை. இதற்காக புதிய தலைமைச் செயலகத்துக்கு ஒரே கட்டமாக ரூ.1,200 கோடி செலவு செய்யப் போவதில்லை. ஆனால், எதிர்க்கட்சிகள் மக்களிடம் அதுபோன்ற போலி பிரசாரத்தை உருவாக்குகின்றனர்.

தலைமை செயலகம் கட்டி முடிக்க 3 முதல் 4 வருடங்கள் ஆகும் என்றால், வருடத்திற்கு 300 கோடி ரூபாய் தான் செலவு இருக்கும் என்று தான் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த 50 வருடங்களுக்கான திட்டமாகவே இதை பார்க்க வேண்டும்" என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறினார்.

TAGGED:

NEW SECRATARIAT
புதிய தலைமை செயலகம்
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
MINISTER AADHAV ARJUNA

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