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போதைப்பொருள் அதிகரிப்பதற்கு விளையாட்டு கலாச்சாரம் குறைவதே காரணம் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா

10 மாவட்டங்களில், 28 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்ட 10 விளையாட்டு அரங்கம் மற்றும் மைதானங்களை பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா திறந்து வைத்தார்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 10:32 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் பயன்பாடு அதிகரிப்பதற்கு விளையாட்டு கலாச்சாரம் குறைவதும் ஒரு காரணம் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா கூறியுள்ளார்.

சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில், இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறையின் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் நடைபெற்ற சர்வதேச ஒலிம்பிக் தின விழா - 2026 நிகழ்ச்சியில், பல்வேறு பணிகளை தொடங்கி வைத்து ஒலிம்பிக் வீரர்களை கௌரவிக்கும் விழா நடைபெற்றது.

பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் ராஜமோகன், தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் முன்னிலை வகித்தனர்.

10 விளையாட்டரங்கங்கள் திறப்பு

இவ்விழாவில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள 10 மாவட்டங்களில், 28 கோடியே 25 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட 10 விளையாட்டு அரங்கம் மற்றும் மைதானங்களை பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா திறந்து வைத்தார்.

குறிப்பாக திருவண்ணாமலை மாவட்டம் விளையாட்டு வளாகத்தில் 10.15 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள செயற்கையிழை ஹாக்கி மைதானம், அரியலூர் மாவட்ட விளையாட்டு வளாகத்தில் 10.15 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள செயற்கையிழை ஹாக்கி மைதானம் ஆகியவற்றை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா திறந்து வைத்தார்.

மேலும் திண்டுக்கல் மாவட்ட விளையாட்டு வளாகத்தில் 1.5 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பாரா விளையாட்டு அரங்கம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட விளையாட்டு வளாகத்தில் 1.5 கோடி மதிப்பெட்டி புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பாரா விளையாட்டு அரங்கம், விருதுநகர், விழுப்புரம், கடலூர், தருமபுரி, தூத்துக்குடி மாவட்ட விளையாட்டு வளாகங்களில் 2.46 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட முதலமைச்சர் இளைஞர் விளையாட்டு அரங்கங்கள் ஆகியவற்றையும் திறந்து வைத்தார்.

அதனைத்தொடர்ந்து ஐந்து விளையாட்டு வீரர்களுக்கு 13 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத் தொகையை அமைச்சர் ஆதார் அர்ஜுனா வழங்கினார். பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, “தமிழ்நாடு கூடைப்பந்து சங்கத் தலைவராக இருந்தாலும், இதுவரை யாருக்கும் பரிந்துரை செய்ததில்லை.

கடந்த 75 ஆண்டுகளாக ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கான நீண்டகால திட்டமிடல் இல்லாத நிலையில், தற்போது அதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு வருகிறது. வறுமை அதிகமாக உள்ள மாவட்டங்களில் சர்வதேச ஒலிம்பிக் அகாடமிகள் அமைக்கப்படும், அனைத்து விளையாட்டு அரங்குகளும் விரைவில் குளிரூட்டப்பட்ட வசதிகளுடன் மேம்படுத்தப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசுகையில், “விளையாட்டு வீரர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்கள் பற்றி நன்கு தெரியும். சர்வதேச போட்டிகளுக்காக தயாராகும் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு தேவையான அனைத்து செலவுகளையும் தமிழ்நாடு அரசு ஏற்றுக்கொள்ளும். மேலும், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் பயிற்சி பெறும் வீரர்கள், வெளிமாநிலங்கள், மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு போட்டிகளில் பங்கேற்கச் செல்லும் போது, விமானப் பயணச் செலவு உள்ளிட்ட அனைத்து செலவுகளையும் எஸ்டிஏடி ஏற்றுக் கொள்ளும்” என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா உறுதியளித்தார்.

போதை பழக்கத்திற்கு காரணம்

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, ”விளையாட்டு என்பது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துடன் தொடர்புடையது என்பதால், அதற்கு ஏற்ப கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பல வீரர்கள் வெளிநாடுகளில் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். மேலும், விளையாட்டு விடுதிகளில் தங்கி பயிற்சி பெறும் வீரர்களின் உணவு மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த ரூ.12 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் பயன்பாடு அதிகரிப்பதற்கு விளையாட்டு கலாச்சாரம் குறைவதும் ஒரு காரணம். அந்த வகையில் மைதானங்கள் உள்ள பகுதிகளில் இளைஞர்கள் அதிகம் விளையாடும் வகையில், தேவையான விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 8 முதல் 18 வயது வரையிலான மாணவர்களை இலக்காகக் கொண்ட புதிய திட்டம் விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு விளையாட்டு சங்கங்கள் செயல்பட்டு வந்தாலும், அனைத்து விளையாட்டுகளுக்கும் அரசின் அங்கீகாரம் கிடைப்பதில்லை. மாணவர்கள், அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற விளையாட்டுகளை தேர்வு செய்து விளையாடினால் மட்டுமே, உரிய அங்கீகாரங்களையும் வாய்ப்புகளையும் பெற முடியும். அந்த வகையில், தமிழ்நாடு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளின் பட்டியல் விரைவில் வெளியிடப்படும்” என்றார்.

விளையாட்டு போட்டிகளில் ஊழல்

பார்முலா 4 குறித்து எழுந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டு குறித்து பேசுகையில், “கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் நடைபெற்ற பார்முலா-4 கார் பந்தயத்தில் ஒரு தனியார் நிறுவனம் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது. அதுபோல பல்வேறு போட்டிகள் தொடர்பாகவும் விரைவில் விசாரணை நடத்தப்படும்” என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சி மேடையில் பேசிய தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, “கடந்த 30 ஆண்டுகளாக 'JSW' (ஜே.எஸ்.டபிள்யூ) நிறுவனத்துடன் விளையாட்டு மேம்பாட்டிற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வந்தன. ஆனால், நமது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரின் சீரிய முயற்சியால், வெறும் 30 நாட்களுக்குள் அந்த நிறுவனத்துடன் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MoU) கையெழுத்தாகியுள்ளது” என்றார்.

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பின்னர் பேசிய பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “இதே நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில், தமிழ்நாடு அதிக ஒலிம்பிக் பதக்கங்களை வென்று சரித்திரம் படைத்ததற்கு பாராட்டு விழா நடைபெறும். அதில் பங்கேற்க இந்தச் சகோதரன் ராஜமோகனை நீங்கள் தான் அழைக்க வேண்டும், அது நிச்சயம் நடைபெறும்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

TAGGED:

போதைப்பொருள் பிரச்சனை
சர்வதேச ஒலிம்பிக் தின விழா
TAMILNADU DRUG USAGE INCREASE
NEW STADIUMS IN TAMIL NADU
MINISTER AADHAV ARJUNA

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