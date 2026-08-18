மாணவர்களுக்கான விளையாட்டு இடஒதுக்கீடு உயர்த்தப்படும் - பேரவையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா பெயரில் சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள ஜெஜெ உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் உள்ள உட்கட்டமைப்பு மற்றும் ஆடுகள வசதிகள் மறுசீரமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
Published : August 18, 2026 at 7:13 PM IST
சென்னை: விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கும் மாணவ, மாணவியருக்கு தொழில்முறை கல்லூரிகளில் சேர விளையாட்டு இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் கூடுதல் இடங்கள் ஒதுக்கப்படும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இளைஞர்கள் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை, மனிதவள மேலாண்மைத் துறை ஆகியவற்றின் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் இன்று (ஆகஸ்ட் 18) நடைபெற்றது.
இந்த விவாதத்தின்போது விளையாட்டு துறை சார்பில் 32 அறிவிப்புகளை அத்துறையின் அமைச்சரான ஆதவ் அர்ஜுனா வெளியிட்டார். அவர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "சென்னையில் ஒலிம்பிக் இல்லம் அமைக்கப்படும். மகளிர் விளையாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சிங்கப்பெண் விளையாட்டு திருவிழா நடத்தப்படும். திருநர்கள் விளையாட்டுப் போட்டிகள் முதல் முறையாக நடத்தப்படும்.
தேசிய அளவிலான அனைத்து விளையாட்டு போட்டிகளில் தமிழ்நாட்டின் சார்பில் பங்கேற்கும் வீரர்கள், வீராங்கனைகளுக்கு விமான பயணக் கட்டணம் மற்றும் விளையாட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஆகியவற்றை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மூலம் வழங்கப்படும்.
இதுதவிர, விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கும் மாணவ, மாணவியருக்கு தொழில்முறைக் கல்லூரிகளில் சேர விளையாட்டு இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள இடங்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்த்தப்படும்.
2036 ஒலிம்பிக் போட்டிகளை இலக்காகக் கொண்டு 8 முதல் 18 வயதுக்கு உட்பட்ட விளையாட்டில் திறமையான இளம் மாணவ, மாணவிகளை அடையாளம் கண்டு எதிர்கால ஒலிம்பிக் சாம்பியன்களாக உருவாக்க தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் திறன் கண்டறிதல் பிரிவு 5 கோடி மதிப்பில் ஏற்படுத்தப்படும்.
ஒலிம்பிக் மற்றும் சர்வதேச விளையாட்டு போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வெல்லும் நோக்கில் 10 ஒலிம்பிக் சிறப்பு விளையாட்டு மையங்கள் அமைக்கப்படும். சென்னையில் பாரா ஒலிம்பிக் சிறப்பு விளையாட்டு மையம் அமைக்கப்படும். தமிழ்நாட்டில் முதல்கட்டமாக 500 விளையாட்டு மைதானங்கள் 50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தரம் உயர்த்தப்படும்.
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பெரம்பூர் மற்றும் வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதியில் பல்நோக்கு உள் விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்கப்படும். சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் பலதள விளையாட்டு வளாகம் அமைக்கப்படும்.
சென்னை நேரு பூங்கா விளையாட்டு வளாகத்தில் புதிய வசதிகள் சேர்க்கப்படும். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் விளையாட்டு உபகரண வங்கி ரூ. 15 கோடி மதிப்பீட்டில் ஏற்படுத்தப்படும். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா பெயரில் சென்னை கீழ்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள ஜெஜெ உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் உள்ள உட்கட்டமைப்பு மற்றும் ஆடுகள வசதிகள் மறுசீரமைக்கப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.