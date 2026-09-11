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தேர்தல் வழக்கு: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி

வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகனை 17,302 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 3:23 PM IST

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சென்னை: "அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, அவருக்கு சொந்தமான நிலத்தின் மதிப்பை சந்தை மதிப்பை விடக் குறைவாக பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பது முறைகேடு இல்லையா?" என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா 66,445 வாக்குகளை பெற்று, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகனை 17,302 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். அத்துடன், தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சராக ஆதவ் அர்ஜுனா பதவி வகித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வெற்றியை எதிர்த்து வில்லிவாக்கம் தொகுதியின் வாக்காளர் சிவராஜ், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

அவர் தனது மனுவில், "அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தனது தேர்தல் பிரமாணப் பத்திரத்தில் அவரது மனைவியின் 600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்து விவரங்களை மறைத்துள்ளார். இது தேர்தல் விதிகளுக்கு எதிரானது என்பதால் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வெற்றியை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (செப்.11) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "தேர்தல் வழக்கு தொடருவதற்கு வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் மீது ஏதாவது முறைகேடு வழக்கு இருக்க வேண்டும் அல்லது அவரது முகவர்கள் மீதாவது முறைகேடு செய்ததாக வழக்கு இருக்க வேண்டும். இதில் எந்த குற்றச்சாட்டுகளும் இல்லை. தேர்தல் அதிகாரியிடம் தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்தல் ஆணையத்தை எதிர்மனுதாரராக சேர்க்கவில்லை. தொகுதியில் போட்டியிட்ட அனைத்து வேட்பாளர்களையும் வழக்கில் சேர்க்கவில்லை. ஆதவ் அர்ஜுனா தனது வாழ்க்கை முறை, 17 கோடி ரூபாய்க்கான சொத்து விவரங்கள், வங்கி கடன்கள் அனைத்தும் தெரிவித்துள்ளார். எந்த தகவலையும் மறைக்கவில்லை. மாமல்லபுரம் மற்றும் உத்தண்டியில் உள்ள சொத்துக்களின் விவரங்கள் மிகைப்படுத்தி காட்டப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன், "உத்தண்டியில் சந்தை மதிப்பின் படி 24 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இடத்தை வெறும் 12 கோடிக்கு வாங்கியதாக வேட்பு மனுவில் எப்படி குறிப்பிட முடியும்? நிலத்தை சந்தை மதிப்புக்கு குறைவாகக் குறிப்பிட்டு பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்வது சரியானதா?" என கேள்வி எழுப்பினார்.

அத்துடன், வழக்கு விசாரணையை வரும் செப்.15- ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

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TAGGED:

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
தேர்தல் வழக்கு
உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி
CHENNAI HIGH COURT
MINISTER AADHAV ARJUNA

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