ETV Bharat / state

ஜி-ஸ்கொயரைப் பற்றி பேசினால் திமுகவினர் ஏன் பதற்றப்படுகிறார்கள்? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வி

பினாமிகளின் சொத்துகளை மக்களின் சொத்துக்களாக மாற்றுவதற்கான முயற்சியை முதலமைச்சர் விஜய் செய்து வருகிறார் என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா (SS Tamilnadu Assembly YT)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 5:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஜி-ஸ்கொயரைப் பற்றி பேசினால் தி.மு.க.வினர் ஏன் பதற்றப்படுகிறார்கள் என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வி எழுப்பினார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான 7-வது நாள் விவாதம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் கனிம வளங்களை முறைகேடாக எடுப்பவர்களுக்கு அபராதம் விதிப்பதை தவிர்த்து, அவர்களுக்கு தண்டனைகளை வழங்க வேண்டும் என்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கணேஷ் குமார் பேசினார்.

இதற்கு பதிலளித்து பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “தமிழ்நாட்டின் வளங்களை எவ்வாறு அரசின் கஜானாவிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது. அரசின் வளங்கள் அரசியல்வாதிகளின் கையில் இருந்தது. நான் எந்த கட்சியையும் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை. அது முன்னாள் அமைச்சராக இருக்கலாம், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கலாம்.

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து மூன்று மாதங்கள் தான் ஆகிறது. எங்கள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் யாரும் குவாரிகளோ அல்லது மணல் வியாபாரமோ செய்யவில்லை, செய்யப் போவதுமில்லை. இதை உறுதியாக கூறுகிறோம். ஜி-ஸ்கொயரை பற்றியோ, மணல் கொள்ளையை பற்றியோ அல்லது மலைகளை பற்றியோ பேசினால் ஏன் தி.மு.க.வினர் பதற்றப்படுகிறார்கள்.

பொருளாதார கொள்கைகளைப் பற்றி தான் பேசுகிறேன். தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்த பின் எனது பெயரில் ஒன்றும் இல்லை என்று பலர் கூறுவார்கள். ஆனால், அவர்கள் உறவினர்களின் பெயரில் கல்லூரிகள், மருத்துவமனைகள் இருக்கும். பெரும்பாலும், பினாமிகள் மூலமாகவே இப்படியான சொத்துக்கள் சம்பாதிக்கப்படுகிறது.

பினாமிகளின் சொத்துக்களை மக்களின் சொத்துக்களாக மாற்றுவதற்கான முயற்சியை முதலமைச்சர் விஜய் எடுத்து வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் இதற்கு முன்பு அதிகாரத்தில் இருந்தவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் தான் ஜல்லிகள், மணல்கள், மலைகள் உள்ளன. முதலில் பினாமிகளாக செயல்படுபவர்களை கைது செய்ய வேண்டும்.

பினாமிகளை உருவாக்கி கனிம வளங்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைப்பவர்கள் எந்த தேர்தலிலும் ஜெயிக்க முடியாது. முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர் மதுரையில் உள்ள அனைத்து கனிம வளங்களையும் அவரது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார். அதனால் தான் தற்போது தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாமல் தோற்றுப் போனார்.

இதையும் படிங்க: தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட விவகாரம்| கர்நாடகாவிடம் தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம் கேட்டதா? உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி

இன்றைய காலகட்டத்தில் யார் யாரெல்லாம் பொறியியல் கல்லூரிகள், மருத்துவக் கல்லூரிகள் வைத்திருக்கிறார்களோ அங்கு தான் பினாமி ஊழல் நடைபெறுகிறது. எதற்கெடுத்தாலும் ஆதாரத்தை கேட்கிறார்கள். இதற்கெல்லாம் ஆதாரம் தேவையில்லை. மக்களே அவர்களை அதிகாரத்தில் இருந்து வெளியே அனுப்புவார்கள். அதற்கு தற்போதைய த.வெ.க. அரசு ஆட்சிக்கு வந்தது தான் ஆதாரம்” என்றுத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTER AADHAV ARJUNA
G SQUARE ISSUE
TN ASSEMBLY
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
MINISTER AADHAV ARJUNA TO DMK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.