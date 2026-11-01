திமுக ஆட்சியில் காவல்துறை யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது? கனிமொழிக்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வி
மக்கள் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதிலேயே தவெக அரசு கவனம் செலுத்தி வருவதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 1, 2026 at 3:54 PM IST
சென்னை: "கடந்த திமுக ஆட்சியில் காவல்துறை யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது என்பதை திமுக மகளிர் அணிச் செயலாளர் கனிமொழி தெளிவுபடுத்த வேண்டும்" என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம், திருமங்கலத்தில் உள்ள பெரியார் சமூக நலக்கூடத்தில் நேற்று (அக்.31) நடைபெற்றது.
பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன், காவல்துறை அதிகாரிகள், மண்டல அலுவலர்கள் மற்றும் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இந்த கூட்டத்தில், வடிகால் அமைப்புகளை மேம்படுத்துவது; மழைக்காலங்களில் மின்சாரம் சார்ந்த பணிகளை முன்னெச்சரிக்கையுடன் மேற்கொள்வது, 'பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி - குடிநீர் வாரியம் - மின்சார வாரியம்' ஆகிய மூன்றும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவது உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து, தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, உபகரணங்களை வழங்கினார். பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்க வேண்டிய இடத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் இருக்கிறார்கள். பணிகளைச் செய்ய வேண்டிய இடத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம். மழைக்காலப் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளும்போது அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். பருவமழையின்போது பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் சாலைகளில் உள்ள பள்ளங்களைச் சீரமைக்கும் பேட்ச் ஒர்க் பணிகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 'வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் குறித்த கலந்தாய்வுக் கூட்டம்' நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர். 'வடிகால் அமைப்புகளை மேம்படுத்தும் பணியினை விரைந்து முடிக்க வேண்டும், மழைக்காலங்களில் மின்சாரம் சார்ந்த பணிகளை முன்னெச்சரிக்கையுடன் மேற்கொள்ள வேண்டும், 'பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி - குடிநீர் வாரியம் - மின்சார வாரியம்' ஆகிய மூன்றும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும், பொதுமக்களின் புகார்களை உடனுக்குடன் பெற்று துரிதமாகத் தீர்வு காணவேண்டும்' ஆகியவை பற்றிக் கலந்தாலோசித்தோம். கட்சி வேறுபாடின்றி மக்கள் பிரதிநிதிகள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் அனைத்து துறை அலுவலர்களும் கூட்டுப் பொறுப்புடன் செயல்பட்டு மழைக்காலத்தில் மக்கள் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவோம்.— Aadhav Arjuna (@AadhavArjuna) October 31, 2026
சாலைகளை முழுமையாக சீரமைப்பதற்கான புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளன. அடுத்தாண்டு பருவமழைக்கு முன்பாக அனைத்து சாலைகளும் முறையாகச் சீரமைக்கப்படும். மேலும், மோசமான நிலையில் உள்ள வீட்டுவசதி வாரியக் குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக மகளிரணியின் போராட்டம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "கடந்த ஆட்சியில் காவல்துறை யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது என்பதை திமுக மகளிர் அணிச் செயலாளர் கனிமொழி தெளிவுபடுத்த வேண்டும். முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் அல்லது முதலமைச்சரின் மருமகன் என யார் காவல்துறையை கட்டுப்படுத்தினார்கள் என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும்.
உதயநிதியின் ஆதரவில் இருந்த ரத்தீஷ், தமிழ்நாட்டில் உள்ள காவல் கண்காணிப்பாளர்களை பணியிட மாற்றம் செய்து காவல்துறையை ஒரு குடும்பத்தின் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார். அவற்றையெல்லாம் தற்போது முதலமைச்சர் சீரமைத்து வருகிறார்.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தினமும் இரண்டு வீடியோக்களை வெளியிட்டு எங்களை விமர்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். தேர்தலில் தாங்கள்தான் வெற்றி பெறுவோம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள், இன்னும் அதே கனவில் இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் பெரிய பிரச்சனைகள் நடைபெறுவதைப் போன்ற தோற்றத்தை உருவாக்கி, மக்களிடம் எங்கள் மீது கெட்டப் பெயரை ஏற்படுத்திவிடலாம் என நினைக்கிறார்கள்.
ஆனால், நாங்கள் மக்கள் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். முதலமைச்சர் பேசுவதைவிட செயல்பாடுகள் மூலம் நிரூபித்து வருகிறார். ஊழல் இல்லாமல் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. திமுக தலைவர் எத்தனை வீடியோக்களை வெளியிட்டு விமர்சித்தாலும், முதலமைச்சர் தலைமையிலான அரசு மக்கள் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதிலேயே கவனம் செலுத்தி வருகிறது" எனத் தெரிவித்தார்.