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மாமல்லபுரம் - புதுச்சேரி இடையே படகு போக்குவரத்து - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா அறிவிப்பு

மும்பை, நவிமும்பை கடல் இணைப்பு சாலை போன்று சென்னை மகாபலிபுரம், புதுச்சேரியை இணைக்கும் வகையில் புதிய கடல் வழி உயர்மட்ட தொடர் சாலை உருவாக்கப்படும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா அறிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 10:55 AM IST

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சென்னை: சென்னை மாமல்லபுரம், புதுச்சேரி இடையே படகு போக்குவரத்து சேவை கொண்டு வரப்படும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் இளைஞர்கள் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை, மனிதவள மேலாண்மைத் துறை ஆகியவற்றின் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 18) நடைபெற்றது.

அப்போது நெடுஞ்சாலை துறை அறிவிப்புகளை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வெளியிட்டார். அதில், ”சென்னை, கோயம்புத்தூர், மற்றும் தூத்துக்குடி இணைக்கும் வகையில் புதிய தொழில்நுட்ப விரைவு சாலை உருவாக்கப்படும்.

சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி 8 வழி சாலை கிளம்பாக்கம் முதல் செங்கல்பட்டு உயர்மட்ட சாலை, சென்னை நுழைவு வழித்தட சந்திப்புகள் மேம்பாடு, திருச்சி முதல் கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

முதலமைச்சரின் பாதுகாப்பான சாலை இயக்கத் திட்ட மூலம் ரூபாய் 500 கோடியில், போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கண்டறிதல், சாலை பாதுகாப்பு பணிகள், நெடுஞ்சாலை அவசர சிகிச்சை மையங்கள், மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு குழு அமைத்தல் உள்ளிட்ட ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படும்.

கடல் வழி உயர் மட்டச் சாலை திட்டத்தின் கீழ் சென்னை மாமல்லபுரம், புதுச்சேரி இணைப்பு சாலை உருவாக்கப்படும். மும்பை, நவிமும்பை கடல் இணைப்பு சாலை போன்று சென்னை மகாபலிபுரம், புதுச்சேரியை இணைக்கும் வகையில் புதிய கடல் வழி உயர்மட்ட தொடர் சாலை உருவாக்கப்படும்.

அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் சாலை மற்றும் பாலங்கள் தொடர்பான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வகையில், ’சாலை மேம்பாட்டு திட்டம்’ கொண்டு வரப்படும்.

ரூபாய் 250 கோடி மதிப்பில், சாலை மேம்பாடு மற்றும் பள்ளமில்லா சாலை பராமரிப்பு உருவாக்கும் வகையில், சீரான சாலை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். கடல் சார் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த சென்னை மாமல்லபுரம், புதுச்சேரி இடையே படகு போக்குவரத்து சேவை கொண்டு வரப்படும்.

வடசென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க ரூபாய் 20 லட்சத்தில் புதிய திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படும்.

சென்னை, திருத்தணி சாலையில் சீரான மற்றும் தடையற்ற போக்குவரத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் பாடி முதல் திருநின்றவூர் வரை உயர்மட்ட சாலை அமைக்கப்படும்.

கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் அகலப்படுத்தப்படும். ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் ஏழு மாநகராட்சிகளில் 500 கிலோ மீட்டரில் முக்கிய சாலைகள் மேம்படுத்தப்படும். மேலும் ரூபாய் 432 கோடி செலவில் சென்னை சாலையில் புதிய மேம்பாடுகள் மற்றும் நடை மேம்பாலங்கள் அமைக்கப்படும். சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டிற்கான சிறப்பு மேன்மை மையம் அமைக்கப்படும்.

கோயம்பேடு மாநகரில் பொள்ளாச்சி சாலையில், குறிச்சி குளம் முதல் சிட்கோ வரை போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், ரூபாய் 40 லட்சம் மதிப்பில் மேம்பாலம் அமைக்க விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்கப்படும்.

தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைகள் துவக்க புள்ளியை குறிக்க நினைவு தூண்கள் அமைக்கப்படும். அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கான தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலை பெருந்திட்டம் 2036 உருவாக்கப்படும்.

நெடுஞ்சாலை துறை திட்டங்களை விரைந்து செயல்படுத்தவும், நிலை எடுப்பு பணிகளை ஒருங்கிணைத்து கண்காணிக்கவும், முதன்மை இயக்குனர் அலுவலகத்தில் திட்ட மற்றும் நில எடுப்பு கண்காணிப்பு பிரிவு உருவாக்கப்படும்.

நெடுஞ்சாலைத்துறையின் சாலை மற்றும் பால வடிவமைப்புக்கான வாகன போக்குவரத்தை கணக்கிட செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருள் சார்ந்த புதிய தொழில்நுட்பம் முறை நடப்பாண்டு முதல் செயல்படுத்தப்படும்.

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ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தத்தில் இருந்து, பாம்பன் கால்வாய் வழியாக மண்டபம் வரை, உள்நாட்டு பயணிகள் படகு போக்குவரத்து சேவை தொடங்கப்படும்.

ஊரக சாலைகளை மேம்படுத்த 2,550 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். பேசின் பிரிட்ஜ் சந்திப்பில் உள்ள குறுகலான பாலம் அகலப்படுத்தப்படும். அதேபோல், வியாசர்பாடியில் உள்ள ரயில்வே மேம்பாலம் விரிவுபடுத்தப்படும். இந்தியா, இலங்கை இடையே படகு போக்குவரத்து விரிவுபடுத்தப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

படகு போக்குவரத்து சேவை
மாமல்லபுரம் புதுச்சேரி
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