ரூ.1,34,166 மதிப்புள்ள செயற்கைக்கோள் தொலைபேசியை 74 மீனவர்களுக்கு வழங்கிய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்
அடர்ந்த வனப்பகுதி, மலைப் பகுதி, ஆழ்கடல் என டவரின் நெட்வொர்க் கிடைக்காத இடங்களிலும் இந்த செல்போன் வேலை செய்யும்.
Published : July 26, 2026 at 9:17 PM IST
தூத்துக்குடி: 74 மீனவர்களுக்கு ரூ.1,34,166 மதிப்புள்ள செயற்கைக்கோள் தொலைபேசியை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் இலவசமாக வழங்கினார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், தருவைக்குளம் கிராமத்தில் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை சார்பில் 74 ஆழ்கடல் மீனவர்களுக்கு செயற்கைக்கோள் தொலைபேசிகள் (Satellite Phone) இலவசமாக வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று (ஜூலை 26) நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் கலந்து கொண்டு மீனவர்களுக்கு இலவச செயற்கைக்கோள் தொலைபேசிகளை வழங்கினார்.
முன்னதாக விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், "ஒரு செயற்கைக்கோள் தொலைபேசி மற்றும் சிம் கார்டின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 1 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 166 ஆகும். இதை 40 சதவீதம் அரசு மானிய விலையிலும் வாங்கிக் கொள்ள முடியும்" என கூறினார்.
தருவைக்குளம் கடலோரப் பகுதி கடல் சீற்றம் அதிகம் ஏற்படும் பகுதியாக இருப்பதால், ஆழ்கடலில் நீண்ட தூரம் மீன்பிடிக்கச் செல்லும் மீனவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த இலவச செயற்கைக்கோள் தொலைபேசிகள் வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
முன்பு 300 நாட்டிக்கல் மைல் வரை மட்டுமே சென்ற மீனவர்கள், தற்போது 1,000 நாட்டிக்கல் மைல் வரை சென்று மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆகையால், அவசர காலங்களில் தொடர்பு கொள்ளவும், பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் இந்த சாதனம் பெரிதும் உதவும் என அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் குறிப்பிட்டார்.
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தொடர்ந்து, "தருவைக்குளம் மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட அனைத்து கோரிக்கைகளும் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும். முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு மீனவர்களின் நலன் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு தேவையான அனைத்து திட்டங்களையும் செயல்படுத்தி வருகிறது" என்றும் அவர் கூறினார்.
செயற்கைக்கோள் தொலைபேசியின் சிறப்புகள்
இந்த செல்போன் நேரடியாக செயற்கைக்கோளுடன் தொடர்புக் கொண்டு இணைப்பை வழங்குவதால், டவர் இல்லா பகுதிகளிலும் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். அடர்ந்த வனப்பகுதி, மலைப் பகுதி, ஆழ்கடல் என டவரின் நெட்வொர்க் கிடைக்காத இடங்களிலும் இந்த செல்போன் வேலை செய்யும். மேலும், பூமியின் எந்த மூலையில் இருந்தும் செயற்கைக்கோளுடனான நேரடி இணைப்பின் வாயிலாக பிறரை தொடர்புக் கொள்ள முடியும். இதுதவிர ஆபத்தான சூழல்களில் இருக்கும் இடத்தை பிறருக்கு தெரிவிக்கவும், அவசரகால உதவிகளை மேற்கொள்ளவும் முடியும்.