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எம்.சாண்ட் உள்ளிட்ட கனிமங்களை வெளிமாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கலாம்: தமிழக அரசு அதிரடி

தமிழகத்தில் கட்டுமானத்துறைக்கு தேவையான கனிம வளங்களின் தட்டுப்பாட்டை தவிர்த்து, அவை கிடைப்பை உறுதி செய்வதே அரசின் நோக்கம் என கூறப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 2:35 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தட்டுப்பாடு ஏற்படும்போது, வெளிமாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் கனிமங்களுக்கு தற்காலிக தடை விதிக்க சுரங்கம் மற்றும் புவியியல் துறை இயக்குநருக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிறமாநிலங்களுக்கு கட்டுமான பயன்பாட்டுக்கான கற்கள் மற்றும் எம்-சாண்ட் (M-Sand) உள்ளிட்ட கனிமப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்வதை ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில், தமிழக அரசு புதிய விதிமுறை திருத்தம் செய்துள்ளது. இதற்கான அரசாணை 2026 ஜூலை 9ஆம் தேதி வெளியான தமிழக அரசின் சிறப்பு அரசிதழில் (Extraordinary Gazette) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இயற்கை வளங்கள் துறை வெளியிட்டுள்ள அதில், ‘தமிழ்நாடு சட்டவிரோத சுரங்கம், போக்குவரத்து, சேமிப்பு மற்றும் கனிம விற்பனையாளர் விதிகள், 2011-ல் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இந்த திருத்தத்தின்படி, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957-ன் கீழ் விதி 3-க்கு அடுத்ததாக 3-A (பிற மாநிலங்களுக்கு ரஃப் ஸ்டோன் உள்ளிட்ட பொருட்களை எடுத்துச் செல்வது) என்ற புதிய விதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, கருங்கற்கள், பெரிய கல் துண்டுகள், பாறாங்கற்கள், செயற்கை மணல் (எம்-சாண்ட்), ஜல்லிக்கற்கள், ரயில் பாதை ஜல்லிக்கற்கள், அரவைக்கற்கள், கைக்கல் அரவை மற்றும் கட்டடம் மற்றும் சாலை அமைப்புக்கான கற்கள் என அனைத்து வகையான கட்டுமான கற்களையும் பிற மாநிலங்களுக்கு எடுத்துச் செல்வதை புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை இயக்குநர் ஒழுங்குபடுத்தி, போக்குவரத்தையும் ஒழுங்குபடுத்த அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அரசாணை
அரசாணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், தமிழ்நாட்டின் உள்நாட்டுத் தேவைக்கு போதுமான அளவு இந்த பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, தேவையெனில் பிறமாநிலங்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல தற்காலிக தடை விதிக்கும் அதிகாரமும் இயக்குநருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த புதிய திருத்தம் மூலம், மாநிலத்தில் கட்டுமானத்துறைக்கு தேவையான கனிம வளங்களின் தட்டுப்பாட்டை தவிர்த்து, அவை கிடைப்பை உறுதி செய்வதே அரசின் நோக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது.

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இந்நிலையில், தமிழ்நாடு புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறையில் (Department of Geology and Mining) நிர்வாக காரணங்களுக்காக மாநிலம் முழுவதும் பணியாற்றி வந்த 2 துணை இயக்குநர்கள் மற்றும் 25 உதவி இயக்குநர்கள் என மொத்தம் 27 அதிகாரிகளுக்கு பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை இயக்குநர் டி.பிரபுஷங்கர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அதாவது, ஜூலை 9-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட உத்தரவின்படி, சிவகங்கை, கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், திண்டுக்கல், ஈரோடு, காஞ்சிபுரம், தேனி, விழுப்புரம், வேலூர், திருச்சி, திருவாரூர், நாமக்கல், கன்னியாகுமரி, தென்காசி, சென்னை, அரியலூர், திருப்பத்தூர், திருப்பூர், கிருஷ்ணகிரி, ராமநாதபுரம், கோயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் பணியாற்றி வந்த அதிகாரிகள் புதிய பணியிடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

இதன்மூலம் கனிமவளத் துறையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

MINERAL EXPORT ISSUE
MINING
கனிமங்கள் கொண்டு செல்ல தடை
கனிம வளங்கள்
TN MINERAL EXPORT BAN

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