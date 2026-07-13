சேலத்தில் வட மாநில தொழிலாளி அடித்து கொலை - செல்போன் கடை ஊழியர்கள் 2 பேர் கைது
மதுபோதையில் இருந்த வடமாநில தொழிலாளி வீரேந்திர பட்டேல், அங்கிருந்து செல்ல மறுத்து தொடர் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
Published : July 13, 2026 at 2:31 PM IST
சேலம்: சேலம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் வட மாநில தொழிலாளி அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் செல்போன் கடை ஊழியர்கள் 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் ஒருவரை தேடி வருகின்றனர்.
சத்தீஸ்கர் மாநிலம் சஞ்சனா பலோட் மாவட்டம் குவகோண்டி அருகே உள்ள ஜீர்த்தோலா பகுதியை சேர்ந்தவர் வீரேந்திர பட்டேல் (35). இவர் கோவை மாவட்டம் அவிநாசியில் உள்ள ஒரு போர்வெல் நிறுவனத்தில் ஆப்ரேட்டராக பணியாற்றி வருகிறார்.
செல்போன் பழுது
இவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 12) மதியம் சேலம் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்து, அங்குள்ள ஒரு மொபைல் கடையில் அவரின் செல்போனை பழுதுபார்க்க கொடுத்துள்ளார். பின்னர் அங்கிருந்து வெளியில் சென்ற அவர் மது அருந்திவிட்டு, போதையில் மீண்டும் பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார்.
அப்போது அவர் பழுதுபார்க்க கொடுத்த கடையை மறந்து, அங்குள்ள வேறு ஒரு மொபைல் கடைக்குச் சென்று, தனது செல்போனை கேட்டுள்ளார். அந்த கடையில் இருந்த ஊழியர்கள், “நீங்கள் இங்கு செல்போனை தரவில்லை, வேறு எங்காவது கொடுத்தீர்களா என விசாரித்துப் பாருங்கள்” என்று கூறியுள்ளனர்.
இதனைக் கேட்ட வடமாநில தொழிலாளி, தான் இந்த கடையில்தான் கொடுத்ததாக கடையில் இருந்தவர்களிடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது அவரை கடையில் இருந்த மூன்று பேர் சேர்ந்து வெளியில் தள்ளியுள்ளனர்.
கொலையில் முடிந்த தகராறு
மதுபோதையில் இருந்த வடமாநில தொழிலாளி வீரேந்திர பட்டேல், அங்கிருந்து செல்ல மறுத்து தொடர் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதனையடுத்து, கடையில் இருந்த அந்த மூன்று பேரும் சேர்ந்து அவரை சரமாரியாக தாக்கி கிழே தள்ளிவிட்டனர்.
கீழே விழுந்த வீரேந்திர பட்டேலின் பின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு, சம்பவ இடத்திலேயே மயங்கியுள்ளார். இதனைக் கண்ட அங்கிருந்த பயணிகள் பதற்றமடைந்து உடனே அவசர ஊர்தி 108-க்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். தகவலின் அடிப்படையில், அங்கு வந்த அவசர ஊர்தி ஊழியர்கள், வீரேந்திர பட்டேலை மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.
அவருக்கு அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்றிரவு சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பள்ளப்பட்டி வி.ஏ.ஓ ராமலிங்கம் கொடுத்த புகாரின் பேரில், பள்ளப்பட்டி காவல் ஆய்வாளர் மணிவண்ணன் தலைமையிலான காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.
முதற்கட்டமாக சம்பவம் நடந்த இடத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் கைப்பற்றி விசாரித்தனர். அதில், செல்போன் கடை ஊழியர்கள் மூன்று பேர் சேர்ந்து அவரை அடித்து கீழே தள்ளி விட்டது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து, இந்த வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றி போலீசார் பதிவு செய்தனர்.
வீரேந்திர பட்டேலை தாக்கி கொலை செய்த செல்போன் கடை ஊழியர்களான சேலம் காடையாம்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த மணி மற்றும் அல்லி குட்டை பகுதியை சேர்ந்த கவியரசன் ஆகிய இரண்டு பேரை கைது செய்துள்ளனர். மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மூன்றாம் நபரை தேடி வருகின்றனர். கைதான இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்க போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: நாகர்கோவில் சிறையில் இருந்த விசாரணை கைதி திடீர் மரணம் - உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டம்
வீரேந்திர பட்டேல் கொலையான தகவலை சத்தீஸ்கரில் உள்ள அவரது குடும்பத்தாரிடம் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் சேலத்திற்கு புறப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கோவை அவிநாசியில் அவர் வேலை பார்த்து வந்த போர்வெல் கம்பெனிக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அதனின் உரிமையாளர் மற்றும் சக ஊழியர்களும் சேலம் வந்துள்ளனர்.
பேருந்து நிலையத்தில் மதுபோதையில் இருந்த வடமாநில தொழிலாளி அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் சேலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.