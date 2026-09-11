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தொடரும் மின்தடை: இருளில் மூழ்கும் ஆம்பூர் சுற்றுவட்டார கிராமங்கள் - மின்வாரிய அலுவலகம் முற்றுகை

நள்ளிரவில் தொடரும் மின்தடையால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் குமுறி வருகின்றனர்.

தொடரும் மின்தடையால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள்
தொடரும் மின்தடையால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 1:20 PM IST

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திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் சுற்றுவட்டார கிராமப் பகுதிகளில், நள்ளிரவு வேளைகளில் ஏற்படும் மின்தடையால், பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் மின்வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர், வாணியம்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள பல்வேறு கிராம பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக தொடரும் இரவு நேர மின்வெட்டால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதித்துள்ளது. பகல் நேரங்களில் கொளுத்தும் வெயிலின் தாக்கம் ஒருபுறமிருக்க, இரவு நேரங்களிலும் புழுக்கம் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இந்த பகுதிகளில் இரவு 9 மணிக்கு மேல் தொடங்கி விடிய விடிய அவ்வப்போது மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனால், பெண்கள், குழந்தைகள் மட்டுமின்றி அனைவரின் இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களும் இரவில் தேர்வுக்குப் படிக்க முடியாமல் சிரமப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், இந்த தொடர் மின்வெட்டால் பச்சிளம் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் கொசுக்கடியாலும் புழுக்கத்தாலும் தூக்கத்தை இழந்து தவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று (செப்டம்பர் 10) இரவும் வழக்கம்போல் நீண்ட நேரம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள், மின்னூர் பகுதியில் உள்ள மின்வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, மின்வாரிய அலுவலகத்தில் பணியில் இருந்த அதிகாரிகளிடம், இரவு நேரங்களில் முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவிக்காமல் மின்சாரத்தை நிறுத்துவது ‘எந்த வகையில் நியாயம்?’ என்று கூறி பொதுமக்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு நீண்ட நேரம் பதற்றமான சூழல் நிலவியது.

இதுத்தொடர்பான தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள், பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் உடனடியாகச் சரிசெய்யப்பட்டு தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து பொதுமக்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.

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கடந்த சில நாட்களாக சென்னையில் பல பகுதிகளிலும், செமிலிச்சேரி பகுதிகளிலும், கிழக்கு கடற்கரை சாலை பகுதிகளிலும் தொடர் மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வந்த நிலையில், இதனை உடனே சரிசெய்ய வலியுறுத்தி அந்தந்த பகுதி பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

MIDNIGHT POWER CUT
PEOPLE STAGE PROTEST
மின் தடை
POWERCUT IN TAMIL NADU
MIDNIGHT POWER CUT OUTAGES ISSUE

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