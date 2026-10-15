போக்சோ வழக்கில் ஜாமீனில் வந்தவருக்கு மீண்டும் அதே கல்லூரியில் முதல்வர் பதவியா? - நீதிமன்றம் கேள்வி
குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை மீண்டும் பணியமர்த்திய கல்லூரி நிர்வாகத்தின் முடிவை ஏற்க முடியாது என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 6:28 PM IST
சென்னை: போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட கல்லூரி முதல்வர், பாதிக்கப்பட்ட மாணவி பயிலும் அதே கல்லூரியில் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டது ஏன்? என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
தமிழ்நாடு குழந்தைகள் உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் என்ற தொண்டு நிறுவனம், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில், ‘சென்னை நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ வளாகத்தில் உள்ள உடற்கல்வியியல் கல்லூரி முதல்வர் ஜார்ஜ் ஆபிரகாம், மாணவி ஒருவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் போக்சோ வழக்கின் கீழ் 2023-ல் கைது செய்யப்பட்டார். தற்போது, அவர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பாதிக்கப்பட்ட மாணவி இன்னும் அதே கல்லூரியில் படித்து வரும் நிலையில், ஜாமீனில் வெளிவந்த ஜார்ஜ் ஆபிரகாம் மீண்டும் அதே கல்லூரியில் முதல்வராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளளார். இதனால் அவரது ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் அமைப்பின் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா, “பாதிக்கப்பட்ட மாணவி தொடர்ந்து அதே கல்லூரியில் படித்து வரும் நிலையில், மீண்டும் முதல்வராக ஜார்ஜ் ஆபிரகாம் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளார்.
ஆபிரகாமை அப்பதவியிலிருந்து நீக்குவதற்கு நிர்வாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆணையம் பரிந்துரைத்திருந்தது. அதை அரசு கவனத்தில் கொள்ளவில்லை” என தெரிவித்தார்.
மேலும், “பாதிக்கப்பட்ட மாணவி படிக்கும் கல்வி நிறுவனத்திலேயே குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அதிகாரமிக்க பதவியில் தொடர அனுமதிக்கப்படுவது என்பது மாணவியின் பாதுகாப்பு, சாட்சிகளை அச்சுறுத்துவதற்கான வாய்ப்பு மற்றும் குற்றவியல் நடவடிக்கைகளின் வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்” என்றார்.
அதேசமயம், மூன்று ஆண்டுகள் கடந்த பின்னரும் இந்த வழக்கின் விசாரணை இன்னும் தொடங்கப்படாமல் இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் ஜாமீனை ரத்து செய்யுமாறு தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, ஜார்ஜ் ஆபிரகாம் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "ஏற்கனவே ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட மாணவி தொடர்ந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. அதனால், தொண்டு நிறுவனம் தாக்கல் செய்துள்ள இந்த மனுவும் விசாரணைக்கு ஏற்புடையதல்ல" என்று வாதிட்டார்.
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இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, “குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை மீண்டும் பணியமர்த்திய கல்லூரி நிர்வாகத்தின் முடிவை ஏற்க முடியாது. தேவைப்பட்டால் அவரை பதவியிலிருந்து நீக்கவோ? அல்லது இடமாற்றம் செய்யவோ? உயர் நீதிமன்றமே நேரடியாக உத்தரவிட முடியும்” என்றார்.
தொடர்ந்து, தனக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை ஏன் ரத்து செய்யக்கூடாது என்பது குறித்து விளக்கமளித்து பதில் மனுத் தாக்கல் செய்யுமாறு ஜார்ஜ் ஆபிரகாமுக்கு உத்தரவிட்டார்.
மேலும், வழக்கு விசாரணையில் ஏற்பட்ட தாமதம் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் முந்தைய குற்றப் பின்னணி குறித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு காவல் துறைக்கும், மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த வழக்கு ஏன் நிலுவையில் உள்ளது என்பது குறித்து விளக்கமளிக்குமாறு சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கும் உத்தரவிட்டு விசாரணையை நவம்பர் 6-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.