'பணி தாமதங்களுக்கு தேர்தலை காரணமாக கூற கூடாது' - காவல் துறைக்கு நீதிமன்றம் 'வார்னிங்'
போக்குவரத்து குற்றங்களில் ஈடுபடும் இளம் குற்றவாளிகளை கையாளுவதற்கு காவல்துறை, தனியாக ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : February 12, 2026 at 5:24 PM IST
சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலை காரணம் காட்டி வழக்கமான பணிகளை காவல் துறை தவிர்க்கக் கூடாது என்றும், தாமதத்திற்கு தேர்தலை காரணமாகக் கூற கூடாது என்றும் காவல் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பைக் ரேஸ் மற்றும் வாகனங்களை அதி வேகமாக ஓட்டியதாக 4 இளைஞர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த வெங்கடேஷ் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், 'சென்னை கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை, பழைய மாமல்லபுரம் சாலை, காமராஜர் சாலை உள்ளிட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த போக்குவரத்து மிகுந்த சாலைகளில் தானியங்கி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, பைக் ரேசில் ஈடுபடுபவர்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டு, பழைய குற்றவாளிகளின் விவரங்களை காவல் துறை தனியாக பராமரித்து வருகிறது. இதுவரை பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட 107 பேர், “இது போன்ற செயலில் இனிமேல் ஈடுபட மாட்டோம்” என்று உறுதி அளித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி என். ஆனந்த் வெங்கடேஷ், “அறிவியல் பூர்வ ஆய்வு ஒன்றில் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு 1.68 லட்சம் பேர் சாலை விபத்துகளில் இறந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 4 லட்சத்து 43 ஆயிரம் பேர் சாலை விபத்துகளில் காயம் அடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, போக்குவரத்து குற்றங்களில் ஈடுபடும் இளம் குற்றவாளிகளை கையாளுவதற்கு காவல் துறை, தனியாக ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். மேலும், தனியாக திட்டத்தை செயல்படுத்துவது குறித்து பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதிக்குள் காவல்துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்” என அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், “தற்போது தேர்தல் வரவுள்ள சூழலில், அனைத்து காவல் துறை அதிகாரிகளும் தேர்தல் பணிகளில் தான் கவனம் செலுத்துவார்கள். ஆனால், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை காரணம் காட்டி, வழக்கமான காவல் துறை பணிகளை மேற்கொள்வதை தவிர்க்கக் கூடாது. அதனால், வரும் தாமதத்திற்கும் தேர்தலை காரணமாகக் கூற கூடாது” என்று காவல்துறைக்கு நீதிபதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.