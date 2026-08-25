தேர்தல் வழக்கில் முதல்வர் விஜய்க்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் - நீதிபதி எச்சரிக்கை
முதலமைச்சருக்கு பல கடமைகள் இருந்தாலும், தேர்தல் வழக்கில் பதிலளிக்கவில்லை என்றால், 5 லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதமும் விதித்த வழக்குகளும் உதாரணமாக உள்ளன என சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 25, 2026 at 1:38 PM IST
சென்னை: தேர்தல் வழக்கில் தொடர்ந்து பதிலளிக்காமல் இருந்தால் முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு தலா 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து, திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகர் மற்றும் வாக்காளர்கள் தினேஷ், லட்சுமி நரசிம்மன் ஆகியோர் தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்திருந்தனர். இதே போல் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில், முதலமைச்சர் விஜய் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்தும், திமுக வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் மற்றொரு தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதே போல், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து, திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன் மற்றும் வாக்காளர் சிவராஜ் ஆகியோர் தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த வழக்குகளை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த மனுக்கள் நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (ஆகஸ்ட் 25) விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது, முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜி.மாசிலாமணி, தேர்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருப்பதால், பதிலளிக்க முடியவில்லை என தெரிவித்தார்.
இதனை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன், தேர்தல் வழக்கில் இதுவரை ஏன் பதிலளிக்கவில்லை? பலமுறை அவகாசம் வழங்கியும், பதிலளிக்காமல் இருப்பதை ஏற்க முடியாது. முதலமைச்சராக விஜய்க்கு பல கடமைகள் இருக்கலாம். அதற்காக தேர்தல் வழக்கில் பதிலளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டும் பதிலளிக்காமல் இருக்க முடியுமா? என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் முதலமைச்சருக்கு பல கடமைகள் இருக்கலாம். ஆனால் நீதிமன்றம் தனது கடமையை தான் செய்கிறது. தேர்தல் வழக்கில் பதிலளிக்கவில்லை என்றால், 5 லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதமும் விதித்த வழக்குகளும் உதாரணமாக உள்ளன. அதனால் அபராதம் 50 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கிறேன். உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்து விளக்கத்தை அங்கே தெரிவித்து விடுங்கள் என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
இதனையடுத்து, முதலமைச்சர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க கோரிய வழக்கு தற்போது தான் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால், இறுதிவாய்ப்பாக பதிலளிக்க ஒரு வாரம் அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார். இதனை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, ஒரு வாரம் அவகாசம் வேண்டும் என்றால் 50 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும். அபராதம் வேண்டாம் என்றால் ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி பதிலளிக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார்.
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இதனையடுத்து, முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா தரப்பு வழக்கறிஞர்கள், ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதியே பதிலளிக்க தயாராக இருப்பதால், அபராதம் விதிக்க வேண்டாம் என கோரிக்கை விடுத்தனர். இதனை ஏற்று 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிப்பதை தவிர்த்த நீதிபதி, முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தரப்பில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை அன்றைய தினத்திற்கு ஒத்தி வைத்தார்.