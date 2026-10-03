சர்ச்சைக்குரிய கையெழுத்து... தடயவியல் நிபுணர் அறிக்கையை ஏற்காமல் பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து - உயர் நீதிமன்றம்
"விற்பனை ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டதை நிரூபிக்க, மோகனிடம் எந்த ஆதாரங்களும் இல்லாத நிலையில், பத்திரப்பதிவு செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது தவறு" என வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : October 3, 2026 at 10:07 PM IST
சென்னை: சர்ச்சைக்குரிய கையெழுத்து தொடர்பான தடயவியல் நிபுணர் அறிக்கையை ஏற்காமல் நிலத்தை பத்திரப் பதிவு செய்யும் படி திருவள்ளூர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கே.என்.மோகன் என்பவர் சக்திவேல் என்பவருக்கு சொந்தமான நிலத்தை வாங்க விற்பனை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளார். அப்போது மோகனிடம் இருந்து சக்திவேல் முன்பணமாக ரூ.30 லட்சத்தை பெற்றுக் கொண்டதாக தெரிகிறது. ஆனால், கூறியபடி, நிலத்தை சக்திவேல் பத்திரப்பதிவு செய்து தரவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, சக்திவேலுக்கு எதிராக திருவள்ளூர் முதன்மை மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மோகன் வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "மனுதாரரிடம் சக்திவேல் முன்பணம் பெற்றிருப்பதால், மீதமுள்ள தொகையை பெற்றுக் கொண்டு விற்பனைப் பத்திரத்தை பதிவு செய்து கொடுக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சக்திவேல் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவானது, நீதிபதிகள் அப்துல் குத்தூஸ், ரமேஷ் விவேகானந்தன் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது சக்திவேல் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா, "மோகன் கூறுவதை போல எந்த விற்பனை ஒப்பந்தமும் செய்யப்படவில்லை, முன்பணமும் ஏதும் பெறப்படவில்லை.
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விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் போடப்பட்ட சர்ச்சைக்குரிய கையெழுத்து தொடர்பாக தடயவியல் நிபுணர் அறிக்கை அளித்துள்ளார்.
ஆனால், அந்த அறிக்கையை பரிசீலிக்காமல், சாட்சியத்தை மட்டும் அடிப்படையாக வைத்து திருவள்ளூர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. விற்பனை ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டதை நிரூபிக்க, மோகனிடம் எந்த ஆதாரங்களும் இல்லாத நிலையில், பத்திரப்பதிவு செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது தவறு" என வாதிட்டார்.
இந்த வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கையெழுத்தின் உண்மைத்தன்மை குறித்த சர்ச்சை எழுந்துள்ள நிலையில், தடயவியல் கையெழுத்து நிபுணர் அளித்த கருத்தை பரிசீலிக்காமல், பத்திரப்பதிவு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என திருவள்ளூர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.மேலும், மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி, மோகன் தரப்புக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை தள்ளிவைத்தனர்.