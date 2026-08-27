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குதிரை பேர வழக்கு; விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நீட்டிப்பு

குதிரை பேர வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்யப்பட்டதாகவும், அந்த மனுக்கள் மீது உச்ச நீதிமன்றம் எந்த தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்கவில்லை என்றும் தமிழக அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 7:23 PM IST

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சென்னை: தவெக எம்.எல்.ஏ.விடம் குதிரை பேரம் நடத்தியதாக திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கின் விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை, இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஊத்தங்கரை த.வெ.க சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்.இளையராஜாவிடம், குதிரை பேரம் பேசியதாக, சென்னை அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த யூ-டியூபர் திருநாவுக்கரசு, திருச்சியை சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தை சேர்ந்த தியாகராஜன் உள்ளிட்டோர் மீது திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தனர்.

இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சேதுராஜ், கார்த்திக், ரமேஷ் ஆகியோர் விசாரணையை சிபிஐ-க்கு மாற்றக் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், குதிரை பேரம் தொடர்பாக திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கின் ஒட்டு மொத்த விசாரணைக்கும் தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.

அதே போல, டாஸ்மாக் முறைகேடு தொடர்பாக, ஒப்பந்ததாரர் ரமேஷ் என்பவர் மீதான வழக்கு விசாரணைக்கு மட்டும் இடைக்காலத் தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

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இந்த நிலையில், இரு வழக்குகளும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு முன்பாக இன்று (ஆக.27) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தன.

அப்போது, இரு வழக்குகளிலும் விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து தமிழக அரசுத் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்யப்பட்டதாகவும், அந்த மனுக்கள் மீது உச்ச நீதிமன்றம் எந்த தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்கவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதனைக் கேட்ட நீதிபதிகள், இந்த வழக்குகளின் விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்தனர். அதுவரை இடைக்காலத் தடை உத்தரவையும் நீட்டித்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

குதிரை பேரம்
TVK HORSE TRADING CASE
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சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
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